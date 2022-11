María Fernanda lucha por la esperanza y una política con sentido humano

En el 2005, la abuelita de María Fernanda García Beltrán, Elia María Coronel Pérez, inició con la fundación Luz, Esperanza Para Amigos con Cáncer Hagámoslo Juntos (Lepach) con la que desde pequeña ha estado familiarizada. Su deseo de ayudar surgió de forma natural, luego de que su abuela y su madre “dejaran la semillita” en ella que ha ido floreciendo al paso de los años, dice.



“Desde niña siempre he sido muy inquietita y he realizado eventos de procuración de fondos como la subasta de arte ‘Pintando Esperanza’ en el 2019 donde en conjunto con el colegio Las Hayas y con la fundación Lepach hicimos una subasta para recaudar fondos y se reunió alrededor de un millón de pesos lo que fue un logro muy grande para nosotros como niños”.

Pero no fue lo único, también ha realizado otras campañas asistenciales. La primera fue la venta de unos llaveritos en la preparatoria y con lo que reunieron llevaron a menores con cáncer a KidZania.

“Nos encanta llevarlos a KidZania porque es mostrarles un mundo diferente fuera de la enfermedad y una forma de motivarlos a continuar con el tratamiento. Nosotros los acompañamos durante todo su tratamiento para que vean que pueden llegar a ser bomberos, policías, todo, es como incentivarlos”.

María Fernanda García Beltrán fue presidenta de la Mesa Directiva del Senado en el Parlamento Juvenil | Foto: David Bello

¿Dónde estudia María Fernanda actualmente?

Actualmente María Fernanda García Beltrán de 19 años estudia en la Universidad Panamericana la carrera de Gobierno y Economía en Ciudad de México y está convencida que desde un espacio de poder puede ayudar más fácilmente a los que más lo necesitan y que hace falta más gente de buen corazón en la política.

“Y yo eso es lo que quiero hacer, una política con mucho sentido humano. Mi mamá que ha hecho un gran trabajo (actual presidenta de Lepach) siempre me ha orientado mucho y me ha educado con una razón social muy fuerte y Lepach siempre me ha ayudado a mantenerme firme en mis convicciones, en mis ideales, en por qué quiero llegar a donde quiero llegar y es siempre con esa ilusión de poder ayudar”, agregó Fer.

Como parte de una iniciativa estudiantil que encabezó, recientemente se realizó el parlamento juvenil de la Universidad Panamericana en el Senado de la República, en que el que pudieron convivir con senadores como Ricardo Monreal así como el coordinador de asesores de Morena, Santos Antonio González, quienes fueron sus padrinos en este “sueño que era para muchos de nosotros”.

Estar en la máxima tribuna del país, agregó, es una de las experiencias más importantes para los jóvenes a quienes les gusta la política y que están llamados al servicio público.

“Tuvimos muy buena respuesta gracias a todo el apoyo no solo de la universidad, de nuestra rectora la doctora Fernanda Llergo Bay, quien puso todo el esfuerzo y el esmero para que los alumnos se incentivaran y pudieran participar y también de parte del Senado de la República”.

¿Cuántos jóvenes participaron en el Senado?

Allí, Fer fue presidenta de la Mesa Directiva del Senado por un día tras ser elegida durante un proceso de elecciones internas de los estudiantes.

Más de 128 jóvenes estuvieron en el Senado entre los suplentes y los senadores titulares por un día que discutieron cuatro dictámenes y ahora buscan que sea un proyecto que puedan realizar una vez al año al que se puedan sumar otras universidades públicas y privadas.

“Nos dieron el dictamen por partido porque nos dividimos por grupo parlamentario, se trataron temas de bienestar, de economía circular, también el PAN y el PRI, no eran como tal los partidos, nos dividimos por ideologías yo creo que en esencia eso deberíamos discutir y eso te debería llamar pues la ideología de un partido que es izquierda, centro, derecha y ciudadano. Estuvimos debatiendo, se puso muy interesante el debate y lo que más me gustó fue ver a todos en ese papel de senadores defendiendo a nuestro país”.

A futuro, Fernanda se ve como una mujer íntegra, tener un doctorado, formando una familia, pero sobre todo seguir ayudando desde el ámbito en el que se encuentre, “porque siempre podemos poner nuestro granito de arena, no importa dónde trabajes ni que hagas ni a qué te dedicas, siempre podemos ayudar”.

Así, llamó a los jóvenes a enamorarse de la política puesto que son el presente y no el futuro del país y si se tiene una causa se puede mover, cielo, mar y tierra para ayudar, “necesitamos más políticos con causa y con ideales que puedan cambiar a México”.