No te angusties si ya pagaste todo lo referente a tu auto y no has cambiado placas

Aunque el programa de Canje de Placas de la entidad, permite a los contribuyentes que enfrentan adeudos ponerse al corriente sin multas, ni recargos, concluye mañana 30 de junio, el canje se podrá hacer incluso después de esta fecha, pero las placas tendrán un costo, mientras que, quienes enfrenten adeudos tendrán que cubrirlos al cien por ciento.

Quienes no estén al corriente y no se adhieran al decreto deberán pagar el canje de placas, derecho de baja, reexpedición de tarjeta de circulación, impuesto sobre tenencia, recargos, actualizaciones y Derecho de Control Vehicular al corte; en caso de no ir puntuales verán afectado su historial crediticio. Además de que, sus unidades no podrán transitar a partir del 01 de enero de 2023.

El gobierno estatal señala que el programa Canje Seguro Conviene coadyuva también en materia de seguridad, pues evita que haya automóviles con placas sobrepuestas y ofrece un control sobre los que circulan en el estado.

Local Bajo los rayos del sol: Largas filas en Hacienda por canje de placas gratis en el Puerto

Sin embargo, si usted ya cumplió con el pago de sus derechos vehiculares 2022 y cuenta con la verificación vehicular al corriente, puede realizar el canje de sus placas nuevas todo lo que resta del año, dado que este 30 de junio únicamente vence el plazo para que automovilistas puedas acceder a los subsidios que ofrece el gobierno del estado para quienes tengan algún adeudo en pago de tenencias y derechos vehiculares de años anteriores.

Y es que a un día de que concluya el plazo para ser beneficiado con estos subsidios, las Oficinas de Hacienda del Estado en Córdoba se encuentran sobresaturadas por automovilistas que han cumplido ya con el pago de sus obligaciones y creen que tienen hasta este jueves para canjear sus placas.

Personal de la Oficina de Hacienda del Estado en Córdoba confirma que quienes estén al corriente con el pago de sus obligaciones vehiculares hasta el 2022 tienen hasta el 31 de diciembre de este año para realizar el canje de placas.

Por lo que invitan a estos ciudadanos a que no saturen las oficinas ubicadas en Calle 1, entre Avenidas 3 y 5, y permitan que solo puedan hacer sus trámites en estos días aquellos automovilistas que realmente necesitan beneficiarse con el subsidio del gobierno.

De igual forma señalan que quienes están al corriente y desean canjear sus placas pueden tramitar una cita a través de la página de la Oficina Virtual de Hacienda (OVH) para que puedan ser atendidos de una forma más rápida y sin necesidad de hacer fila.



En el puerto de Veracruz, largas filas de personas se registran en busca de aprovechar este programa a las afueras de la sede de Hacienda del Estado.

Las filas inician desde antes de que salga el sol en busca de alcanzar ficha, pero cada día que pasa los propietarios se tienen que desmañanar más para ponerse al corriente en este pendiente. La queja recurrente es que le dicen que se acaban las fichas desde antes del amanecer; en otros casos la crítica es la lentitud.

Local ¿Tu auto tiene vidrios polarizados? Multas en Veracruz aumentan, acá lo que debes saber

En las oficinas de Hacienda del Estado del centro histórico de Veracruz, los usuarios deben esperar sobre las banquetas de la avenida 5 de Mayo, ahí se les entrega la ficha y son llamados para que en la puerta entreguen sus documentos; solo ingresan para firmar de recibidas sus placas; deben esperar bajo los rayos del sol para realizar su canje.

Quienes no estén al corriente en el pago de este impuesto, deben de desembolsar mil 311 pesos por el juego de placas 2022, para que así puedan borrar su historial de adeudos por tenencias, recargos, multas y actualizaciones.

Los requisitos para realizar el canje son: identificación oficial vigente con fotografía; comprobante de domicilio del Estado de Veracruz, en original y no mayor a dos meses, a nombre del contribuyente; factura original a favor del contribuyente o documento de adjudicación; constancia de inscripción en REPUVE.

Además, presentar comprobante de pago del Canje de Placas (2022) y de los derechos de control vehicular del ejercicio fiscal vigente; devolución de la tarjeta de circulación. En caso de extravío presentar Constancia de No Infracción Estatal y Acta de extravío o robo expedida por el Ministerio Público o Fiscalía General del Estado; devolución de las placas (delantera y trasera). En caso de extravío o pérdida, presentar Acta de extravío o robo expedida por el Ministerio Público o Fiscalía General del Estado.

(Con información de Danytza Flores y Roberto Téllez/ El Sol de Córdoba)