Llaman a prevenir y evitar los secuestros con talleres e información

Orizaba, Ver. - Víctor Aarón Gutiérrez, coordinador jurídico de Fundación de Niños Robados y Desaparecidos de Orizaba, afirma que es importante reforzar la cultura de la prevención en los menores de edad para que tengan conocimiento de qué hacer y cómo actuar ante un intento de secuestro.

Del 2020 a la fecha en Veracruz se tiene el registro de 450 menores de edad desaparecidos, de los cuales el 30 por ciento está sin localizarse; por ello, la labor de enseñanza de una sociedad organizada con padres de familia, profesores y los menores de edad debe reforzarse en cuanto a las acciones protocolarías porque el miedo puede paralizar a la víctima.

Te puede interesar: Nosotras rascamos la tierra para hallar a los desaparecidos; estas son sus denuncias



Diariamente en los medios estatales se dan a conocer casos de menores de edad desaparecidos, pero también de acuerdo al Observatorio Universitario de Violencia Contra las Mujeres van 267 desaparecidas en lo que va del 2022.

"Deben de existir investigaciones, pero estas se dan conforme exista denuncia y lamentablemente no todos los hacen, pues existe miedo, tememos que las cifras sean más grandes".

Local Elementos de la SSP fueron acusados de secuestro: Gobernador

El declaranta manifiesta que la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas se creó como otro medio de ayuda para todas las familias que pasan por el dolor de no saber de sus hijos, ejerciendo acciones, orientaciones y acompañamientos jurídicos

Señala que pocas familias conocen de la existencia de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, ya que existe desinformación sobre el tema, o bien la incertidumbre llega a paralizar a las familias, puesto que no saben qué hacer, "no quiero decir que los fiscales no hagan bien su trabajo, pero muchas personas no saben qué hacer, por ello es importante instruir no por el hecho de qué pasará sino por conocimiento".

A la Fundación de Niños Robados y Desaparecidos de Orizaba se han acercado personas a pedir asesoría y aunque no les corresponde la acción, se les orienta a qué instancia ir y los protocolos que deben de pedir, "nos dicen que tienen temor de levantar una denuncia y que existan acciones en su contra".

La fundación únicamente atiende casos de menores de edad y adolescentes y ahora tiene 5 casos, pero estos son enfocados a que sus padres se los llevan sin autorización del otro.

El miedo es también para las autoridades, pero para la tranquilidad de las familias víctimas de una desaparición, la ley indica que las autoridades que se vean presuntamente involucrados en un caso no deben de intervenir.

Víctor Aarón Gutiérrez señala que como Fundación antes de la pandemia de Covid-19 acudían a las escuelas a dar charlas a menores de edad donde se les explicaban acciones mediante una campaña de prevención, y este taller se da a profesores y padres de familia.

Lee más: ¿Cuántas personas han desaparecido en Veracruz? Las cifras

"Hacemos un llamado a las escuelas a que abran un espacio para las asociaciones que nos dedicamos a este tipo de difusión porque nos conformamos para ayudar, pues pasamos por una desaparición de algún familiar y queremos ayudar y explicarles qué hacer".

Finalmente, el abogado llama a los padres a no mandar solos a sus hijos a la escuela, a la tienda o por un mandado.

(Publicada originalmente en El Sol de Orizaba)