Nosotras rascamos la tierra para hallar a los desaparecidos; estas son sus denuncias

Orizaba, Ver.- Las mamás somos quienes buscamos a nuestros hijos, esposos, hermanos desaparecidos; somos nosotras quienes metemos las varillas, las que nos ensuciamos y no nos detenemos a pesar de la lluvia o el sol, aseveraron integrantes del Colectivo Familias de Desaparecidos Orizaba-Córdoba.

La región de las Altas Montañas, afirman, se convirtió en un campo de exterminio, pues buscan a sus desaparecidos no en un solo lugar sino en varios y no una sino decenas de familias.

Hasta hace algún tiempo, recuerdan, la desaparición de una persona era un hecho que se veía lejano, a la distancia. “Hoy podemos ver que en muchas casas hay una persona desaparecida, cada vez es más cercano y nadie está exento”, señalaron.

De fosas clandestinas de Campo Grande, en Ixtaczoquitlán, las mamás buscadoras rescataron durante un año, los restos de 53 personas, que no tenían más de dos años enterradas en ese lugar. “Salieron para tener luz y poder regresar a casa, con tristeza porque no es la forma como quisiéramos que regresaran, pero muy pronto tendrán luz y un lugar digno donde descansar y, no en la oscuridad y clandestinidad en la que permanecían”, dijo Araceli Salcedo Jiménez.

En la zona de los Arenales, en Río Blanco, rescataron hasta hace un par de años los restos de 22 personas; la mayoría de ellos está en espera de ser identificados. “Hasta que los encontramos nos damos cuenta de lo que pasa, de cuántas personas nos faltan”, dicen.

A las madres buscadoras les da rabia que las autoridades maquillen las cifras de desapariciones y hagan creer a la sociedad que no es como ellas lo manifiestan en sus protestas y marchas.

“Nos da rabia que nuestro trabajo no sea valorado y no se exponga ante la sociedad como tal, sino que ellos se autonombren eficientes y digan que han localizado a los desaparecidos, cuando es a través de nosotras por el trabajo que realizamos, que aparecen”.

Siguen apareciendo fosas clandestinas en la zona de las Altas Montañas | Foto: Miguel Castillo

Piden empatía a la población y a las autoridades, que se les apoye más, que su trabajo sea valorado. Sin ellas ningún desaparecido se recuperaría pues, “nosotras somos las que rascamos la tierra”.

Cifra oficial es de 100 mil desaparecidos pero puede ser mayor: Diócesis

La desaparición de personas es un fenómeno que según la cifra oficial en el país es de 100 mil, sin embargo, puede ser mayor ya que no todas se denuncian, dijo el vocero de la Diócesis de Orizaba, Helkyn Enríquez Báez. Dijo que es preocupante el incremento de desaparecidos en la región de las Altas Montañas. Y es que el Colectivo Familias de Desaparecidos Orizaba-Córdoba contabilizó entre tres y cinco reportes por semana.

"Es una situación alarmante que supera incluso a la de algunos países en estados de violencia. Se traduce también en el sufrimiento de muchas familias, que no tienen la certeza de que se estén tomando las medidas de procuración de justicia adecuadas, ya que en muchos casos se revictimiza a quien ha desaparecido", señaló.

Este mes, la Iglesia Católica en el país y particularmente en la Diócesis de Orizaba llevó a cabo una jornada de oración por la Paz, por los desaparecidos y sus familias.

Pidió que lejos de revictimizarlos, a quien toque tomar las medidas necesarias en los distintos niveles de gobierno y en las instituciones de investigación y de procuración de justicia haga su mejor esfuerzo para evitar la impunidad.

