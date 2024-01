“Es un fraude”: xalapeños opinan por exigencia de actas certificadas

“El gobierno no sabe de dónde sacar más dinero”, opinan ciudadanos sobre la exigencia de las actas de nacimiento certificadas y que pierden su valor en tres meses, esto previo al arranque del proceso de preinscripciones en la entidad.

La señora Carmela Téllez Martínez, quien es madre de los menores en edad escolar, comenta que no entiende por qué tiene que costear un trámite que debería ser gratuito.

En las escuelas exigen que se lleve un acta certificada que tiene un costo de 207 pesos, “pero no se dan cuenta de que afectan los bolsillos de las familias más pobres. Yo soy madre soltera y además de todos los gastos que implica que los hijos vayan a la escuela, este tema no me gusta nada”.

Expuso que con una copia del acta original debería ser suficiente, “pero es un fraude que tengamos que pagar por este documento”.

Por su parte, Ernesto Gómez expresa que considera esta exigencia una medida negativa, “porque cuando obtenemos nuestra acta de nacimiento que es para toda la vida. Con una copia de este documento sería suficiente, como era hace muchos años. Es un requisito moderno este de las actas certificadas”.

En todo caso, opina, no deberían tener vigencia de tres meses o 90 días. “Eso es lo que no debería ser. Cuando uno la saca debería funcionar para varios trámites. Yo exijo que se simplifiquen estos trámites y que no se ande cobrando por este papel”.

En el caso de Aurora Hernández Reyes expresó que ya la situación está complicada para las familias “y todavía nos cobran por papeles que deberían ser gratuitos como la Clave Única de Registro de Población (CURP), que se puede bajar con los datos personales”.

“Nuestra acta de nacimiento es muy valiosa y deberíamos poder sacarle una copia sencilla y darse como válida, para trámites que no sean tan engorrosos. Para temas fiscales y de una propiedad, pues bueno se vale, pero para una preinscripción no creo que sea necesario. Lo único que quieren es sacar dinero por parte del gobierno”.

Expuso que ella realizó un trámite y la sacó digital, “pero resulta que pierde vigencia, así que ahora debo pagar si necesito otra. Eso no vale, no es justo porque hay quien tiene, pero no tanto y nada más sacan dinero”, concluyó.

Es legal pedirlas, pero no debería hacerse

Entrevistado sobre el tema, el abogado Fidel Ordoñez Solana explica que es un tema perfectamente legal. “Estos documentos son necesarios para realizar trámites escolares o para obtener Cartilla Nacional, Pasaporte o un Título Profesional, necesarias para esas gestiones legales”.

Estos documentos dan seguridad jurídica, por eso es necesario obtenerlos para distintos puntos de la vida, porque son requeridos para temas importantes o legales.

Explica que la validez que se le otorga a un acta certificada actualmente es un tema del gobierno que está empobrecido y que busca cobrar dinero a cada rato “y nos obliga innecesariamente a estar sacando actas certificadas”.

Antes este documento tenía valor siempre, “es de unos años para acá que le ponen una validez de 90 días, pero como el gobierno requiere dinero por eso se les ocurrió poner vigencia a un documento público que debería ser válido plenamente en cualquier momento”.