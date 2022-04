Sida, otro problema que aqueja a la sociedad

Córdoba, Ver.- “El gobierno de Veracruz ha fallado en la erradicación de la pandemia del VIH”, señala Alejandro Mendoza Molina, presidente de Sí a la vida A.C. quien destaca que actualmente Veracruz se ubica dentro de los primeros tres estados a nivel nacional con el mayor número de pacientes con esta enfermedad, más de 31 mil desde que se descubrió el primer caso hace más de 40 años.

Destaca que una de las metas de la ONUSIDA era erradicar la pandemia del VIH, sin embargo, se ha ido modificando toda vez que no se ha logrado frenar el índice de nuevos contagios a raíz de que no se tiene una verdadera estrategia de combate, incluso no se le ha prestado la atención debida a esta pandemia que año con año cobra la vida de cientos de personas a nivel mundial.

“Para el 2030 tenemos la meta de erradicación, pero han ido cambiando porque no se ha logrado, hay una falta de interés por parte de los gobiernos; en este caso vemos al de Veracruz que no se aboca a campañas de prevención, seguimos estando en los primeros lugares con más casos positivos, falta una actuación institucional que derive en sensibilizar a toda la población”, comentó.

Incluso informa que la apatía por combatir al VIH es tanta que a las autoridades de salud se les han caducado los condones, pruebas de detección oportuna, al tiempo que no planeado estrategias que coadyuben a prevenir los índices de contagio del virus, más ahora que cada vez son más jóvenes los que contraen este virus derivado de una falta de información de métodos de prevención de infecciones de transmisión sexual y embarazos.

“El VIH no está dentro de la agenda, está muy aparte, al VIH no lo toman en cuenta para nada, ni en políticas públicas está incluido el VIH por eso es que las asociaciones civiles somos quienes estamos llevando la batuta y quienes estamos haciendo, hasta cierto momento, el trabajo que no realiza el gobierno”, puntualiza al recordar que mensualmente esta asociación detecta entre 7 y 10 casos positivos al mes.