Castillo y Tronconal, la vida después del hallazgo de fosa clandestina

Tras el hallazgo de una fosa clandestina en los límites de El Castillo y El Tronconal, habitantes de ambas congregaciones xalapeñas reconocen que existe incertidumbre por el reciente hecho.

Aunque en ambos sitios se llevan a cabo las actividades de manera normal, existe cierta cautela para hablar del tema. Además, la vigilancia de la Secretaría de Seguridad Pública y Fuerza Civil provoca cierto temor entre la población.

Local Hay detenidos por fosa de El Castillo, asegura gobernador

SITIO DE GENTE TRANQUILA DICEN HABITANTES

El pasado 14 de noviembre la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) confirmó que el martes 7 se reportó el hallazgo de cinco cuerpos en una fosa clandestina, entre ellos una mujer y su menor hijo, ubicada en la congregación de El Castillo. Este hecho causó asombro y consternación entre la población de este sitio, que pese a los hechos de violencia sigue siendo catalogado como tranquilo por los pobladores.

A una semana del hallazgo, la dinámica en El castillo no ha cambiado. Desde temprana hora se puede observar a personas que salen rumbo a sus centros laborales, otras más colocan sus puestos de verdura o pollo, mientras que otras acompañan a sus hijos e hijas a sus planteles educativos.

Sin embargo, esos cotidianos días en algunas personas han cambiado, pues están enteradas de los hechos recientes que ocurrieron en parcelas localizadas entre esos lugares; habitantes que no tienen información detallada, realizan las actividades como si nada hubiera pasado.

Habitantes que no tienen información detallada | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Don Guillermo, trabajador del campo, platicó con Diario de Xalapa minutos antes de realizar sus actividades. “Tengo casi 10 años de venir a El Tronconal y El Castillo; es un lugar bonito y muy tranquilo. Yo suelo caminar por veredas desde la colonia Campo de Tiro y afortunadamente no me ha sucedido nada”.

De los hechos que recientemente pasaron en El Castillo dijo desconocer los datos del caso, “pero si eso está pasando sí me sorprende. He visto vigilancia, pero como te digo esta zona que camino es muy tranquila”.

Acompañado de su machete y un palo se dirigió a su labor y antes de continuar su camino mencionó que debe hacerlo, pues es casado y con cuatro hijos; “por eso debemos salir a trabajar. Gracias a Dios no me ha pasado nada”, concluyó.

Realizan las actividades como si nada hubiera pasado | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Un habitante de El Castillo platicó que tiene poco tiempo de vivir en ese lugar y la zona que habita dice es muy tranquila. “Salgo a trabajar a las 7 de la mañana y regreso algo tarde; como te digo este lugar es muy tranquilo, al menos en mi calle”.

Mientras limpiaba su automóvil atinó a decir: “La gente que conozco es muy tranquila y todos son trabajadores, si te das cuenta, a pesar de ser temprano ya están abriendo sus negocios”.

Al preguntarle cómo es la zona y su opinión de los hechos a una señora que vende pollo, solo dijo que da miedo hablar, pues señaló que ya no es como antes platicar estos temas, “por eso no me gusta opinar”, dijo, y continuó instalando su puesto.

Algunos cuentan que tienen poco tiempo de vivir en ese lugar y la zona que habitan es muy tranquila | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

La mayoría de las personas realizan sus actividades normalmente, pero otros más se cuidan unas a otras con la mirada.

Algo similar ocurre en la congregación de El Tronconal en donde la población evita hablar del tema del hallazgo por temor.

Esta localidad está a 11 km de distancia de la capital veracruzana y para llegar a ese punto se cruza El Castillo y luego se toma la desviación pasando por la colonia Ignacio Zaragoza.

A cuentagotas, la población de esta localidad asegura que se trata de un lugar tranquilo cuyos habitantes se dedican a la siembra de maíz y de café o se trasladan a Xalapa todos los días a actividades laborales.

A cuentagotas, la población de esta localidad asegura que se trata de un lugar tranquilo | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

ZONA DE VIOLENCIA

De acuerdo con informaciones, el martes 7 de noviembre encontraron los cuerpos de cinco personas, sin embargo, fue hasta el 14 de noviembre cuando la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) informó de este hecho que sucedió en una parcela de café que se encuentra en la localidad de El Castillo.

La fosa clandestina fue hallada por trabajadores del campo que se encontraban realizando sus actividades en un cafetal.

En la carretera Xalapa-Alto Lucero, muy cerca del rancho conocido como “El Dólar”, el 5 de septiembre a las 9 de la mañana encontraron a una persona muerta que estaba a un costado del camino y tenía un balazo en la nuca, además de heridas varias en partes del cuerpo.

Policiaca Identifican a la quinta víctima hallada en fosa clandestina de El Tronconal

Anteriormente se dio a conocer que el 13 de febrero en la colonia La Tranca, muy cerca de El Castillo, paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) hallaron a un hombre sin signos vitales. Horas después en un predio de esas inmediaciones, otra persona fue encontrada muerta y se sabe que estaba decapitada en el interior de una galera.

Otro hecho ocurrió, pero en el año 2022, cerca del rancho “El Dólar” el 22 de enero, cuando hallaron a una pareja presuntamente asesinada y estaba cerca de un cañal; fue encontrada por campesinos, quienes informaron a través del número del 911.

Igualmente en 2022 a tres personas las encontraron muertas el 11 de febrero; los cadáveres estaban en un camino que lleva a Las Ánimas, cerca de la zona conocida como “El Rebombeo”, en inmediaciones de la unidad deportiva El Castillo; presuntamente tenían huellas de violencia.

El Tronconal en donde la población evita hablar del tema del hallazgo por temor | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

El 13 de julio reportaron a una persona que fue atacada a balazos en la colonia Loma Bonita de El Castillo; fue atendida por el Grupo Panteras, que se encargó de trasladarla a un nosocomio, pues tenía un balazo en el estómago.