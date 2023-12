No se utilizan recursos para promocionar funcionarios, asegura coordinador de Comunicación Social

Xalapa, Ver.-El titular de la Coordinación General de Comunicación Social, Iván Luna Landa, se deslindó de la publicidad que el exsecretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, realizó durante meses en su interés para participar en la contienda interna de Morena para elegir la candidatura para la gubernatura rumbo a las elecciones de 2024.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Gobernación del Congreso, en la cual rechazó que exista un "bloqueo" hacia los medios de comunicación que no se encuentran inscritos en el Padrón de Medios, asevera que no se han utilizado recursos para el pago de publicidad de funcionarios estatales.

Te puede interesar: Veracruz es primer lugar nacional en valor de producción: Evaristo Ovando

El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Jaime de la Garza Martínez, cuestionó al funcionario sobre la publicidad que Cisneros Burgos hizo de su imagen, además de preguntarle por los libros para colorear que circulan en Xalapa con la imagen del Coordinador de Comunicación Social.

Al respecto, Luna Landa asevera que la única imagen que se promueve es la del gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez.

"No se ocupa dinero de la Coordinación General de Comunicación Social para promocionar a ninguna persona, la única persona que ha salido en comunicados es el gobernador, de los demás (funcionarios) nosotros no manejamos esas campañas, nosotros nos encargamos de promocionar programas sociales y acciones de gobierno, cada quien puede promocionarse de la manera que crea conveniente", dijo.

Local Secretaria de Salud se deslinda de contratos a empresas nuevas o "fantasma"

Sin embargo, reconoce que sí existe una campaña en la que promueve su propia imagen mediante un libro denominad Orgullo Xalapeño, el cual está dirigido a los niños y niñas, y que, expuso, se ha emitido desde hace dos años.

"Es una campaña que tiene un par de años que yo implementé en Xalapa con el fin de incentivar el orgullo de ser xalapeño, no sólo esas acciones, he hecho otras dinámicas, unas playeras, unos termos que he hecho llegar a los compañeros y hemos participado en otras actividades, pero en mi Gon momento se ha ocupado recurso para esta actividad, está dirigido a la niñez porque es para colorear, se reparte en el tiempo libre, yo me doy la tarea de salir a las calles, pero no es con recurso público, es con dinero propio", afirma.

No hay bloqueo a medios de comunicación en Veracruz

El funcionario negó que exista un "bloqueo" para los medios de comunicación que no se encuentran en el Padrón de Medios, ya que entre enero y octubre pasado se han entregado 283 constancias de empadronamiento.

Dichas constancias se entregaron a 31 medios impresos, 45 electrónicos, 191 digitales, 15 complementarios, y 1 público que es RTV.

Del total de dichos medios, 245 tienen cobertura estatal y 38 cobertura nacional.

"A ningún medio se le niega este documento, pero sí se brinda asesoría en el tema de los requisitos, la intención no es bloquear a nuestros compañeros, pero sí ayudarles a conseguir este requisito para no sólo ser contratados con el gobierno del Estado, sino con todas las dependencias de la administración", comentó.

¿Hay corrupción en RTV?

El diputado de Morena, Paul Martínez Marié, cuestionó a Luna Landa sobre el seguimiento a las denuncias presentadas ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, luego de que la pasada administración de Radiotelevisión de Veracruz (RTV) presuntamente incurrió en un incumplimiento de un deber legal.

Sobre el tema, el funcionario comentó que por discrecionalidad de la investigación no se cuenta con acceso a los avances de las denuncias presentadas.

¡Suscríbete aquí a nuestro canal de YouTube! Conoce más sobre distintos reportajes

"Es un tema que se encuentra dentro del proceso legal, se busca recuperar los recursos perdidos durante el tiempo que no se bajó el switch que nos pedía el IFT, la denuncia está presentada y la Fiscalía está realizando su labor", dijo.

Recuerda que el pasado 17 de mayo el gobierno del Estado obtuvo una prórroga de tres conseciones para el uso del espectro radioeléctrico, con las cuales brindará cobertura en Huayacocotla, Orizaba y Mecayapan para los próximos 15 años con el aval del Instituto Federal de Telecomunicaciones y se suman a las concesiones por la repetidora de RTV en Las Lajas.

Puntualiza que con la televisora se ha buscado lograr la recuperación de una cobertura estatal de 75 por ciento en televisión y 95 por ciento por radio, abarcando 14 municipios más y de los cuales cuatro cuentan con población indígena.

¿Hay una campaña contra las acciones del gobierno estatal?

Al defender la labor que se realiza desde el gobierno de Veracruz, Luna Landa aseveró que existe una campaña con la que se busca obstaculizar el buen trabajo que se hace desde la administración estatal.

Te puede interesar: Se han realizado en 5 años 913 obras en Veracruz: SIOP

Refirió que ante ello se puso en marcha una estrategia para desmentir noticias falsas o “fake news”, en colaboración con la Dirección de Información Institucional.

Ante ello, señaló que existe una obstrucción de la percepción de inseguridad en la entidad y presumió que esta disminuyó en un 7.4 por ciento de 2018 a 2023.

El titular de la Coordinación General de Comunicación Social, Iván Luna Landa / Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Además, manifestó que para 2024 en la dependencia “no habrá año de Hidalgo”, pero sí "un buen trabajo" en beneficio de los veracruzanos.

Sobre la difusión de las actividades del Gobierno, Luna Landa indicó que la dependencia a su cargo publicó 595 comunicados, de estas, 273 corresponden a actividades del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, además se realizaron mil 716 coberturas informativas en la entidad y en Ciudad de México, Oaxaca, Puebla, Villahermosa, Chiapas, Tamaulipas y Querétaro.

Mencionó que se han realizado 107 conferencias de prensa en Coatzacoalcos, Córdoba, Orizaba, Emiliano Zapata, Minatitlán, Perote, Veracruz, Boca del Río y Xalapa, además de la participación en dos conferencias matutinas del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El funcionario mencionó que se realizó la cobertura de 254 mesas de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, asistencia a medios en 676 actividades del Gobernador en 67 municipios de Veracruz y la difusión de más de 4 mil obras.

En el caso de la Unidad de Diseño e Imagen, se elaboraron 7 mil 48 productos informativos y publicitarios, de los cuales: 3 mil 241 son gráficos, 231 de audio, 357 son audiovisuales y 3 mil 209 son para Redes Sociales.

Agregó que en redes sociales se emitieron 13 mil 619 publicaciones, logrando más de 97 millones de impactos, así como más de 2 millones de interacciones.