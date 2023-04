Familias de La Úrsula viven con la promesa de tener luz eléctrica; la historia

La localidad de La Úrsula municipio de Cazones de Herrera sigue siendo un “pueblo fantasma” ante la falta de servicios y desatención de las autoridades. Aunque desde finales de octubre de 2021, autoridades estatales les prometieron una obra para contar con energía eléctrica se quedó a medias y actualmente las familias siguen haciendo uso de candiles o veladoras.

Sus habitantes explican que, aunque hace 40 o 50 años esa localidad estaba creciendo, pero ante el olvido de los gobiernos, los jóvenes se comenzaron a ir a las comunidades cercanas. Ahora, en esa comunidad viven cerca de 40 habitantes con 10 domicilios.

¿Qué opinan los vecinos de la falta de servicios?

Eleuterio Cortés uno de los vecinos y presidente del Comité de Obra recordó que, en septiembre de 2021, un representante de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rolando Ramírez Sánchez, les informó que la petición que habían hecho desde años anteriores para contar con red eléctrica, a la Comisión Federal de Electricidad y el Gobierno del Estado, había sido aprobada y que quedaría lista en mayo de 2022.

“El licenciado nos vino a notificar y a dar la buena nueva de que nuestro proyecto había sido aprobado por parte del Gobierno Estatal, nos entregó el oficio en el mes de septiembre y nos dijo que de esa fecha al mes de mayo del año siguiente la obra estaría concluida”.

Sin embargo, acusó que desde entonces han estado esperando que se concluya la obra pues, aunque acudieron al área de planeación de la CFE les informaron que ellos no tenían conocimiento de esa obra. Después, a finales de mayo del año pasado, contratistas de la Comisión empezaron a trabajar en la zona medir y hacer los hoyos para los postes, pero no se concluyó.

“A partir de esa fecha que iniciaron a la fecha, la obra quedó en el olvido. Nosotros nos hemos dirigido vía telefónica con el ingeniero Manuel Robles, que es el supervisor de obra de la CFE del área de Poza Rica, y lo único que nos dicen es que va a venir y va a supervisar, pero qué va a supervisar si no hay trabajo, no hay nada y así nos tienen, se va a pasar el tiempo y eso va a quedar como obra inconclusa y nosotros seguimos igual sin el servicio”.

Explicó que la última respuesta que tuvieron del presentante de la Sedesol fue que no dependía de él y que, si no sabían esperar, ya era cosa de los habitantes, porque la obra ya estaba planteada, “nosotros quedamos desamparados, porque ¿a quién nos dirigimos?”.

¿Tienen documentos que prueben la obra?

Los habitantes cuentan con un documento firmado por el subsecretario de Desarrollo Regional de la Sedesol, Rolando Ramírez Sánchez que dice: “Por medio del presente me es grato informarle que relativo a la firma de Convenio Específico de Colaboración Gob Ver - CFE distribución - 01/2021 celebrada por la Secretaría de Desarrollo Social y la Comisión Federal de Electricidad el pasado 15 de julio del año en curso, a través del cual se aprobó la Cartera de Proyectos 2021 en donde se contempla la obra de electrificación del municipio de Cazones De Herrera en la localidad La Úrsula próxima a realizarse, con las siguientes especificaciones (…).

De acuerdo con el documento, la obra tiene una inversión total de $2.786,977.79 y un monto de inversión por familia de $27.8697.77.

El documento agrega: “Por tal razón le informo que este recurso proviene del Fondo de Infraestructura Social para la Entidades [FISE] del ejercicio fiscal 2021, y el alcance de la obra contempla la ejecución, las 10 acometidas, los 10 muretes, las 10 mufas y los 6 transformadores (los cuales no tendrán costo alguno para las 10 familias que contempla el proyecto de electrificación). No omito informarle que esta ampliación de energía eléctrica proviene del Gobierno del Estado de Veracruz encabezado por el Ing. Cuitláhuac García Jiménez”.

Eleuterio Cortés dijo que además de la falta de energía eléctrica carecen de caminos en buenas condiciones pues cuando llueve la población no puede salir a la cabecera, considerando que el hospital más cercano está en Poza Rica que está a cerca de hora y media y cuando no hay condiciones no se puede salir.

“Pedimos que nos apoyen y vean en qué condiciones quedó el proyecto (…) cuando nos dieron el oficio prácticamente decía que el gobierno ya le había pagado la obra a Comisión para que la hiciera, pero si el gobierno nos dice que no alcanzaron a pagar, entendemos, pero si la Comisión se ha retardado o no quiere concluir la obra, pues entonces sí que nos apoye a presionar”.

Señaló que ahora están buscando defender esa obra y que pueda hacerse realidad pues por fin se está considerando a una localidad con tantas necesidades.