"La educación es un derecho, no un privilegio"; Psicología-UV marcha para ser escuchada

Xalapa, Ver.- Por segunda ocasión en un mismo mes, la comunidad estudiantil de la Universidad Veracruzana recurrió a la marcha para hacerse escuchar; la mañana de este miércoles 26 de octubre. El motivo principal es la destitución de Lizette Teresa, directora de la Facultad de Psicología, y atención a su pliego petitorio "para un buen desarrollo académico".

La vocera del Consejo Estudiantil de Psicología, región Xalapa, revela que el movimiento sigue y hace público que recibieron intimidaciones y "amenaza velada" para frenar la toma de instalaciones y el paro por tiempo indefinido, luego de haber sostenido un paro activo por 10 días.

Te puede interesar: “Tendederos”: una constante en la lucha contra la violencia y acoso

"Fuimos intimidados como estudiantes por parte de docentes y autoridades, y una alumna fue amenazada por participar en el movimiento del paro estudiantil", sostiene.

Local "Queremos soluciones ya": Comunidad estudiantil de la UV toma instalaciones de Psicología

¿Qué calles recorrieron los estudiantes de Psicología-UV durante la marcha?

Aunque en un principio la marcha se cancelaría por contar con un aforo menor a 200 participantes, finalmente la comunidad sí salió a las calles; la lluvia no fue impedimento para que al grito de "el ojo que todo lo ignora la educación deteriora" recorrieran Rébsamen para llegar a Rectoría UV.

"No que no, sí que sí, ya volvimos a salir" y "la educación es un derecho no un privilegio" fueron algunas de las consignas en su recorrido.

Esta vez, a diferencia de la marcha multitudinaria convocada por la Unidad de Humanidades, el contingente llegó hasta el edificio donde está la oficina del rector Martín Aguilar Sánchez y le exigieron que saliera a atenderlos. Ante la omisión, leyeron el pliego petitorio que han dado a conocer con anterioridad con un agregado de las amenazas recibidas.

El pliego fue recibido y el grupo de estudiantes permanece a la espera de un "diálogo real con soluciones". Advierte que el paro no se levantará hasta que haya respuesta favorable a todos los puntos.

La comunidad estudiantil de la UV solicita la destitución de la directora de la Facultad de Psicología, Lizette Teresa | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

¿Por qué quieren la destitución de la directora de la Facultad de Psicología UV?

La comunidad estudiantil recuerda que su pliego incluye la destitución de la directora Lizette Teresa “por la deficiencia en la gestión y resolución de problemas”.

Acusan además mala gestión en la asignación de docentes en experiencias educativas; la no resolución de quejas de violencia de género, así como falta de transparencia en procesos educativos.

Ahora señalan directamente a Anabel Ojeda, coordinadora de la Unidad de Género, de no agilizar los procesos de las quejas formales.

Los estudiantes de la UV revelan que recibieron intimidaciones para frenar la toma de instalaciones y el paro por tiempo indefinido | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Piden además un control pertinente y riguroso de las personas que ingresen a las instalaciones de la Facultad; atención a puntos pendientes del pliego petitorio de mayo del 2022, y muerte académica del alumno Carlos Eduardo "N".

También, que “se retire del cargo de tutores a los docentes que no cumplen con sus responsabilidades, y que se instruya correctamente a los secretarios y secretarias de sus funciones para que atiendan las necesidades del estudiantado”.

Apuntan que además de ser una demanda de la comunidad estudiantil, la plantilla docente también sigue sus propios procedimientos con el rector Martín Aguilar Sánchez.