Padres se manifiestan por cierre de Estancia Infantil del Issste en Boca del Río

Boca del Río, ver.- Derechohabientes de la Estancia de Bienestar Infantil del Issste no. 73, ubicada en la avenida Ruiz Cortines del municipio de Boca del Río, se manifestaron la mañana de este lunes por el cierre de la misma.

Los padres y familia narraron que el pasado viernes fueron notificados que el servicio se vería suspendido por tiempo indefinido, ya que el inmueble entraría a trabajos de mantenimiento mayor, sin embargo, no les han entregado algún documento que les permita subrogar el servicio en otra guardería.

¿Cuánto durarán los trabajos de mantenimiento en la Estancia de Bienestar Infantil del Issste no. 73?

Los derechohabientes manifestaron su preocupación porque se habla que los trabajos de mantenimiento podrían durar de cinco a seis meses.

Esto afecta a muchas familias, debido a que papás y mamás tienen la necesidad de trabajar y no tienen donde dejar a sus hijos, declara Merle Alcocer, una de las madres afectadas.

Destacó que, a los padres, no se les ha dado otra opción más que enviarles actividades para trabajar vía remota con los alumnos, lo cual es muy ilógico porque ya no están en pandemia y no hay quien atienda a los pequeños en casa.

“Lo que está manejando la directora es que nos darán actividades para trabajar vía remota con los alumnos, pero es ilógico porque ya no estamos en pandemia donde muchos trabajábamos desde casa y yo tengo que seguir trabajando y no podría ponerle actividades a mi hijo, además que tampoco puedo llevarlo a la casa”.

La molestia es que toda la información se está haciendo por vía telefónica y no existe una formalidad y mucho menos una solución para los padres de familia.

“Todos trabajamos, somos padres y madres trabajadoras y derechohabiente del ISSSTE y estamos solicitando a las autoridades un comunicado oficial con la información de qué es lo que pasa con las instalaciones, cuándo empieza y termina la obra y un espacio alterno para llevar a nuestros hijos”, señalan.

Dicha estancia recibe niñas y niños desde los seis hasta los siete meses de edad, es decir, otorgaba la atención a lactantes, maternal y preescolar.