Con marcha y bloqueo, personal de Salud exige vacuna contra Covid-19

Por segunda vez, personal médico de la Secretaría de Salud marchó por las calles de la capital veracruzana y bloquea la calle Enríquez para exigir a las autoridades la vacuna contra Covid-19.

Tomando como punto de salida las instalaciones de la Secretaría de Salud, ubicadas en la calle Soconusco, recordaron que como trabajadores del Centro Estatal de Cancerología "Dr. Miguel Dorantes Mesa" y del Instituto Veracruzano de Salud Mental "Dr. Rafael Velasco Fernández" no han sido inmunizados.

"Yo te atiendo y no estoy vacunado", "la vacuna es mi derecho", "vacunas para todos" y "estamos solos en esto", son los gritos de los empleados de la salud que nuevamente hicieron visible su molestia.

Ante la exigencia, realizaron un recorrido por la calle Soconusco, las avenidas Miguel Alemán y 20 de Noviembre y la calle Doctor Rafael Lucio para, finalmente, llegar a la plaza Sebastián Lerdo, donde exhiben su enojo frente a Palacio de Gobierno.

Dada la falta de atención a sus peticiones, decidieron bloquear la vialidad de la calle Enríquez, a fin de ser escuchados por las autoridades.

Reclamaron al Gobierno estatal que se haya vacunado a otros sectores antes que a ellos, pese a que son personal que está en contacto directo con pacientes con Covid-19.

"Estamos luchando porque se le vacune a todos los compañeros que no han sido vacunados, en el CECAN, faltan en el 5 o 10 por ciento que no pudieron acudir a la vacuna porque fue en inmediato, además falta otro 50 por ciento del Instituto de Salud Mental, es injusto que estando en la primera línea no nos vacunen", mencionaron.

Recordaron que hubo el compromiso de parte del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez para que todo el personal de salud recibiera la vacuna; sin embargo, sólo quedó en palabras.

Se debe recordar que esta es la segunda manifestación que realizan, ya que el pasado domingo también llevaron a cabo el mismo recorrido, a fin de hacer pública su exigencia por ser inmunizados.