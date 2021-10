Con sus canciones reivindica relaciones humanas lejos de redes sociales

Unfollow, el sencillo que promociona la cantante argentina Dana Salguero, que se declara decididamente xalapeña, critica en este tema las relaciones que se establecen a través de las redes sociales y reivindica el contacto físico más estrecho.

Entrevistada en esta ciudad, donde vive, trabaja, y crea, lo que le hace sentirse más segura y en su casa, Dana Salguero apunta que recién lanzó la producción tanto musical como audiovisual del sencillo que se gestó entre Argentina con Santi Martínez y Juli Scarinci y Xalapa.

Las producciones audiovisuales se hicieron con el colectivo de mujeres Anomia. “Ellas venían trabajando con otras productoras que tenían una dirección masculina, sin embargo en esta ocasión ellas muestran lo que saben hacer con pocos recursos, porque casi siempre el capital está del lado de los hombres", señala.

Aún así tomaron el reto e hicieron el videoclip en el que participa el actor Yael García para hablar de “cómo nos estamos relacionando a través de las redes sociales y reivindicar el contacto más estrecho, la comunión y reflexionar sobre lo que se busca en las relacionamos a través de las redes sociales; si tiene que ver más con la cuestión de la imagen y el like o con la vinculación real entre los seres humanos".

“Tiene un poco de crítica al capitalismo y un poquito de construcción romántica”, apunta Dana, quien vestía un traje claro, suelto, realizado por Acholo.

Las grabaciones, señala, como los anteriores videoclips se hicieron en Xalapa, en la casa de la directora Sari Wong, así como algunas tomas en la carretera Xalapa-Coatepec, vía Briones, que a Dana le encanta por sus diversos tonos de verde, por lo que siempre se imaginó una escena ahí.

Considera que el mensaje de sus “rolas” es bastante noble, porque la intención es dejar un granito de arena, lo que convoca a la unión y al apoyo mutuo que ha encontrado entre los profesionales que le han compartido generosamente el conocimiento.

La producción musical y videoclip de Unfollow, que significa dejar de seguir, tiene una historia sobre lo que pasa con el jugueteo como sádico que sucede en redes, donde algunas personas sólo buscan mantener la atención, pero sin generar un encuentro real.

Al final, la protagonista optr por la presencia física y, por salud mental y dignidad, deja de seguir a quien no se interesa más que por generar likes, explica.

Xalapa, sus escenarios

Recuerda que “Aún”, su tema anterior, abordaba el tema introspectivo del mito y rito funerario y de qué manera tramitamos la ausencia de la presencia física de las personas.

Éste se hizo en distintas locaciones de Xalapa, Jalcomulco y La Pitaya. En el anterior, “Desde que no estás”, también hubo danza, bailarines y bailarinas xalapeñas, con tomas en las calles céntricas de Xalapa, “que ha sido la estrella de mis tres últimos videos y creo que va a seguir así porque hay muchos artistas y gente dispuesta a trabajar en pos del mensaje”, indica.

Dana Salguero, cantante argentina / Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

La cantante argentina, pero declaradamente xalapeña, indica que los puntos físicos donde se encuentra son para ella puntos de encuentro donde están sus distintas familias, la progenitora y la que la ha adoptado. “Es la manera que he encontrado de trabajar, he logrado tener esos vínculos y lazos más allá del espacio donde habitamos físicamente”.

Sigo sintiéndome xalapeña, reitera, “acá es mi casa, me siento en tierra firme con mis amigos, mi equipo de trabajo. Sigo gestando un proyecto firme de tango argentino aquí en Xalapa, lo que me hace sentir en casa.

Me sigo sintiendo xalapeña, cada vez más, con muchas ganas de generar más cosas.

También siento que muchos aspectos están despertando en Xalapa, como el compromiso con los derechos humanos para la mujer y eso también me hace sentir más segura de expresarme cuando hay cosas que no están bien, cuando hay algo que denunciar como la violencia de género, eso me da seguridad desde el colectivo y la comunidad”, asienta.

Añade que se están impulsando entre mujeres, “creo que ya llegó el mensaje de que si nos unimos tenemos fuerza. Es mentira que necesitamos de tal o cual, que no se nos va a reconocer; sí el camino es más difícil a veces, en el plano artístico el estereotipo de la mujer cantante es más aceptado, pero en la producción, dirección, bateristas, bajistas, esos roles que generalmente están ocupados por hombres, se va con miedo, pero estamos diciéndonos sí podemos”.

Concluye que si bien la cuestión económica es algo que sigue afectando mucho todavía, porque los salarios para las mujeres siguen siendo menores y sus tareas relegadas a algunos sectores, “juntarnos como actoras de posibles trabajos nos hace enaltecernos, confiar en nosotras y apoyarnos. Estamos en el camino”.