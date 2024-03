Conductor que atropelló a periodista podría quedar libre; esto dice la ley

Veracruz, Ver.- El conductor que atropelló y dio muerte a la periodista Myriam Serrano Gambia está obligado a hacer la reparación de los daños por medio de la empresa de transporte, pero por amparo podría salir libre y llevar el proceso en libertad porque está bajo la legalidad, explica la expresidenta del Colegio de Abogados de Veracruz, Rosario Guadalupe Gayot Lara.

¿Por qué podría salir libre el conductor del autobús que atropelló a la periodista?

En entrevista menciona que en una búsqueda de justicia, los familiares de las víctimas desean cosas que legalmente no pueden ser y no porque la autoridad no lo quiere hacer, sino que los delitos ya están tipificados y no permite hacer otra cosa.

“Como está tipificado el delito, el chofer que en este caso es la empresa dueña del camión o el patrón, cumplen con la reparación del daño en términos de ley, el chofer queda sujeto al proceso y se garantiza para efecto de que no se vaya, puede estar en libertad porque para ese delito no existe la prisión preventiva oficiosa, el delito procese como está configurado”, expone.

Local Familiares de Myriam Serrano piden apoyo de testigos del accidente

Refiere que por ahora el conductor de la unidad está detenido, pero si su asesor legal se va al amparo, saldrá libre y no porque el juez federal haya hecho mal su trabajo sino porque de acuerdo a la tipificación del delito le permite la libertad.

A su parecer, la familia de la víctima debe buscar la reparación del daño.

“Entiendo la posición del dolor que están pasando, nadie esperaba que le pasara esto a Myriam, la reparación del año si va a proceder, tiene que proceder y esa es la justicia, quizá quieren que el chofer quede detenido y puede hacerlo un año, pero no puede estar más tiempo”, argumenta.

Detalla que de acuerdo al Código Penal del estado de Veracruz, el artículo 147 establece que a quien en estado de ebriedad, bajo el influjo de alguna droga o en forma temeraria conduzca un vehículo de transporte de pasajeros, turismo o carga en cualquiera de sus modalidades, independiente del origen de la concesión o permiso para prestar el servicio y cause lesiones se aplica una penalidad, pero sin permanecer tanto tiempo en la cárcel.

Familiares y amigos se reunieron este domingo en el panteón Jardín de la ciudad de Veracruz para dar el último adiós a la periodista | Foto: Ingrid Ruiz / Diario de Xalapa

Opina que se tendría que hacer una modificación a la ley, pero se trata de un trabajo que corresponde al Congreso de la Unión tras un análisis.

“Lo que se podría hacer es que se pugne por la modificación del delito, que se le agreguen otras cosas para que en un futuro no salgan en libertad, de considerarlo así el legislador porque recordemos que las leyes no salen al vapor hay que hacer un análisis profundo de las situaciones que provocan configurar de acuerdo a los acontecimientos del día a día”, menciona.

Familiares de Myriam Serrano, periodista que perdió la vida la semana pasada tras ser arrollada, piden apoyo de posibles testigos para que conductor de autobús no salga libre 🚨🚎🚫 pic.twitter.com/3bvX0mf7Dp — Diario de Xalapa (@DIARIODE_XALAPA) March 3, 2024

Sin embargo insiste en que la reparación del año sí deberá estar garantizada, desde el punto de vista económico.