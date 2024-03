Bloquean avenida de Veracruz para exigir localización de joven

Veracruz, Ver.- Con un bloqueo en la avenida Úrsulo Galván de la colonia Reserva II en la zona norte de Veracruz, familiares de la joven Susana Beatriz Espinoza Matanche piden a las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) dar con su paradero luego de cuatro días desaparecida.

¿Cómo ocurrió la desaparición de la joven Susana Beatriz Espinoza en Veracruz?

En voz de Yesenia del Pilar García Espinoza, Beatriz desapareció el pasado martes 27 de febrero alrededor de las 9:00 de la mañana.

Explicó que la joven salió de su vivienda en la avenida Doctor Antonio García Gómez de la colonia antes mencionada, se dirigió al jardín de niños ubicado a unas cuadras y dejó a su hijo en la escuela.

Presuntamente realizaría unos pagos en una tienda comercial y regresaría, pero perdieron toda comunicación con ella.

Dijo que aunque ya se interpuso la denuncia correspondiente ante las autoridades y se ha dado toda la información, hay mucha indiferencia de la Fiscalía.

“Ella iba pasar a una tienda pero ya no apareció, no es posible que nadie sepa, que las autoridades no tengan ningún indicio de dónde está, no han hecho absolutamente nada. Apenas ayer (viernes) vinieron a corroborar las declaraciones que dimos, no hay corazón ni senilidad”, expresó.

Piden que a través de las cámaras de vigilancia y la intervención de las líneas telefónicas se rastree la posible ubicación de la joven madre.

Con pancartas en mano, los manifestantes demandaron la intervención del gobernador Cuitláhuac García Jiménez y a la titular de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, para ubicar a la víctima al hacer referencia que son cientos de mujeres las que desaparecen y que no se hace nada al respecto.

Los inconformes colocaron cuerdas para evitar el paso de camiones y vehículos particulares, ya que se trata de una de las principales avenidas que comunica toda la zona norte de Veracruz con la carretera estatal Veracruz-Vargas.

Advirtieron que en caso de que la joven a quien conocen como “Betita” no aparezca pronto, realizarán otras acciones sin importar afectaciones a terceros.

Con ficha 24/SB0328U-24ZC, Susana Beatriz Espinoza Matanche es buscada por la Comisión Estatal de Búsqueda.

Solicitamos su colaboración para localizar a la C. Susana Beatriz Espinoza Matanche, cualquier información contactar al número y/o correo que aparece al margen de este boletín.#Veracruz #BocaDelRío @botDesaparecidx pic.twitter.com/1ipw8uMBpv — Comisión Estatal de Búsqueda Veracruz (@cebver) March 1, 2024

Se informa que la joven de 24 años, mide 1.50 de estatura, tiene ojos café oscuro, de piel morena clara, cabello negro, corto lacio. Tiene tatuajes en el brazo izquierdo, en el pecho y en la muñeca izquierda.