Congreso de Veracruz es el peor del país, señala Jaime de la Garza

Veracruz, Ver.- El Congreso de Veracruz es el peor del país con un porcentaje mínimo de iniciativas presentadas y la mayoría son del gobernador, lamentó el diputado local por el Partido Acción Nacional, Jaime de la Garza Martínez.

¿Cuántas iniciativas del Congreso de Veracruz han sido aprobadas?

En rueda de prensa señaló que en lo que va del periodo legislativo apenas 11 iniciativas votadas han sido aprobadas y más de 150 permanecen en la congeladora debido a la nula disposición de los diputados de mayoría pertenecientes al partido Morena.

Te puede interesar: Del Río Virgen propone iniciativa para encarcelados sin sentencia

“Como dato curioso, este Congreso es el peor de México en resultados, solamente se han votado 11 iniciativas si mal no recuerdo de 150 que se han presentado, es un porcentaje mínimo porque de esas nueve han sido del gobernador”, expresó.

Local En Veracruz celebran entrega de constancia a Xóchitl Gálvez

En ese sentido argumentó que la iniciativa de creación del Instituto Estatal para personas con Discapacidad sigue siendo valorado pese a la demanda que existe de personas en estas condiciones y que requieren de la asistencia en materia de salud.

En cuanto a la Comisión de Atención a periodistas que preside, el legislador panista comentó que a la fecha no ha recibido ninguna iniciativa del gremio para aportar mejoras a la Comisión Estatal para la Atención y Protección a Periodistas (Ceapp) por lo que pidió trabajar en conjunto para presentar un proyecto en beneficio del gremio.

“Al día de hoy, yo no he recibido ninguna iniciativa de este gremio, llevo un año seis meses y nadie ha tocado la puerta para decirme, quisiera que como gremio presentáramos esta iniciativa juntos, me pongo a la orden para hacerlo, para que hagamos algo en conjunto, si los reporteros no me apoyan no pasara”, refiere.

Jaime de la Garza Martínez expuso que en lo que va del periodo legislativo apenas 11 iniciativas votadas han sido aprobadas | Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

Aclaró que no se buscaría desaparecer la dependencia encargada de la protección a comunicadores, sino mejorarla de acuerdo a las peticiones de los mismos representantes de los medios de comunicación.