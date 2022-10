Presupuesto del Congreso local para el 2023 sería de 776 mdp; implica un 3.8% de aumento

El pleno del Congreso local aprobó el proyecto de presupuesto de Egresos del Legislativo para el ejercicio fiscal 2023, el cual será mayor a 776 millones de pesos.

En sesión extraordinaria privada, registrada este día en el pleno, se determinó aprobar un aumento presupuestal de 3.8 por ciento en comparación con el recurso obtenido este 2022, lo que implica un aumento de 28 millones 409 mil 219 pesos.

¿Cuánto se recibió en el presente ejercicio fiscal?

Para el presente ejercicio fiscal se recibieron 747 millones 611 mil 038 pesos, por lo que al aplicar el aumento se considera que para el próximo año se recibirán 776 millones 020 mil 257.44 pesos.

El proyecto de presupuesto debe ser analizado y será hasta diciembre próximo cuando sea sometido a votación junto con el proyecto general del Estado.

Al respecto, el vocal de la Comisión de Administración y Presupuesto, Rafael Gustavo Fararoni Magaña, indicó que para la aplicación del porcentaje de presupuesto únicamente se consideró la inflación, ya que no se pretenden aplicar aumentos en ningún rubro.

"Recuerden que la inflación ha estado al 8 por ciento por un tema global, el 3.8 por ciento estará repartido de manera ecuánime en todos los rubros", expuso.

Recordó que se busca mantener el proyecto de austeridad planteado, pese a ser una de las Legislaturas con mayor número de representantes populares.

"Aumentó de manera constante como ha venido aumentando en los últimos años, conforme al recorte de 50 millones de pesos que se hizo al Congreso de Veracruz a pesar de ser de los más grandes del país estar a media tabla en cuanto a los Congresos más caros y se ha venido manteniendo", expuso.

Destacó que no se contemplan aumentos a los salarios, apoyos o pagos de servicios.

En el caso de los trabajadores sindicalizados, recordó que en este mes de octubre se lleva a cabo la negociación con el sindicato.

"No me quiero adelantar, no sé si esté contemplado en la negociación, pero cada año hay aumento y la negociación se dará en su momento, pero este aumento realmente es para prever ese tema", agregó.