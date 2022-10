Daño patrimonial de ayuntamientos en Cuenta Pública podría disminuir hasta 30%

La titular del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), Delia González Cobos señaló que el presunto daño patrimonial mayor a los 3 mil millones de pesos que se observó a los 212 ayuntamientos en la Cuenta Pública 202 pudiera disminuir hasta un 30 por ciento en la siguiente fase de fiscalización.

En conferencia de prensa, indicó que al menos el 75 por ciento de las autoridades municipales no pudo entregar la documentación certificada que solventaba observaciones.

Lo anterior, dijo, debido a que los alcaldes actuales se negaron a apoyar en el proceso de solventación o, bien, en algunos casos se cobraba hasta cien pesos por copia.

Local Coscomatepec en el ojo del Orfis; ¿cuánto es el daño a sus finanzas?

"Algunos exalcaldes debían sacar hasta 7 mil copias, por lo que tenían que pagar 700 mil pesos, por ello decidieron no hacerlo", expresó.

Ante dicha situación, que en la siguiente fase el monto del daño podría reducir hasta en un 30 por ciento, el cual va en proporción a los datos históricos de solventación de las cuentas públicas.

Refirió que el Orfis está imposibilitado para actuar por la negativa de los alcaldes a certificar documentación, por lo que corresponde a las ex autoridades municipales proceder ante la posibilidad de poder configurar el delito de incumplimiento de un deber legal.

Hechos no tienen que ver con tintes partidistas: Delia González Cobos

Al ser cuestionada en torno a que los exalcaldes de oposición, principalmente del PAN, fueron los que resultaron con el mayor número de observaciones, la auditora afirmó que el hecho no tienen que ver con tintes partidistas, sino que atribuye a que no entregaron la documentación que justificaba el gasto del presupuesto.

"No vemos colores, pero el municipio que salió con las más altas observaciones no entregó la documentación, hubo una situación especial con ese municipio, no tuvimos elementos para determinar qué pudiera bajársele, lo que advertimos es que no nos entregó en el primer requerimiento, mandamos otro y tampoco no nos entregó, al final nos dijo que estaba siendo auditado por la Auditoría Superior de la Federación y le pedían la misma documentación, pero no tuvimos los elementos", expuso.

Comentó que desde el Orfis no existe la intención de favorecer o dañar a algún partido político, "no hemos trabajado así y no es la intención hacer señalamientos a alguien en especial, afortunadamente nadie nos está presionando para hacer señalamientos a alguno u otro color, nada de eso".