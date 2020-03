Consecuencia del coronavirus: maestra de baile se queda sin alumnas

Boca del Río, Ver.- Durante esta contingencia sanitaria, Norma Licona dejará de percibir más de 3 mil pesos debido a que tuvo que suspender las clases de baile como medida de prevención para evitar riesgos de contagios entre sus alumnas ante los casos de COVID19 confirmados en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.

Desde hace 34 años, Norma es bailarina profesional que ha participado en diversos eventos, es maestra de baile en el Museo de la Ciudad y hace unos años montó un pequeño salón de baile en la cochera de su casa en el fraccionamiento las Vegas en el municipio de Boca del Río para dar clases particulares y así ganarse un extra que le permita vivir más desahogada de gastos.

Sin embargo, las instalaciones se quedaron vacías desde esta semana debido a que tuvo que suspender las clases para proteger a sus pequeñas alumnas luego de que se confirmaron los primeros casos del virus en el estado.

Comentó que aunque es una medida de prevención, sin duda le traerá afectaciones económicas porque dejará de percibir las cuotas que pagan los padres de familia por las clases a sus pequeñas.

Mi trabajo lo cerraron por esta contingencia y yo tuve que suspender las clases particulares porque todas mis alumnas son menores y no quiero riesgos para ellas, obviamente esto me afectara económicamente porque es un dinero que dejaré de percibir, hablan de un mes pero no sabemos si se puede extender más tiempo, esto es muy duro para la gente que tiene una pequeña empresa como yo, este es mi negocio que me permite tener un poquito más y pues ahora no me va generar nada

dijo

La maestra Norma, como suelen llamarle, ofrece clases a un grupo de 50 niñas en tres grupos, todas menores de edad a quienes les enseña ballet, gimnasia y danza artística.

Comentó que las clases se suspendieron hasta el próximo 20 de abril, pero teme que el periodo pueda extenderse por más tiempo.