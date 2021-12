La contraloría del estado reporta nueve casos de hostigamiento y acoso sexual en dependencias estatales revela la titular, Mercedes Santoyo Domínguez.

Al responder la pregunta de la diputada local Anilú Ingram Vallines, remarca que es un tema que le interesa por ser mujer y porque ella misma ha sido víctima, por lo que no se trata de una lucha “feminazi ni nada, es una lucha por el derecho humano a tener igualdad de género”.

Local Se investigan posibles casos de acoso y hostigamiento sexual en dependencias

Detalla que, entre estos, hay uno de hostigamiento sexual, uno de acoso sexual, y otro de hostigamiento y acoso laboral; precisa que se tienen dos procedimientos resueltos a la fecha de hostigamiento y acoso sexual y otro de acoso laboral.

Se refirió a un caso dentro de la Secretaría de Gobierno que, refiere, atendió personalmente en el que se llevó el debido procedimiento.

“Solicité que se hicieron investigaciones, que se le diera celeridad a la situación y fue tomando otros caminos precisamente porque cada que ya se iba a resolver, se integraban nuevas cosas por parte de la persona, no puedo decir más porque todavía se está dentro de una investigación y no puedo decir, pero son las generalidades”.

Además, destaca que nunca ha recibido instrucción alguna para hacer o no alguna acción que la aleje de sus responsabilidades como contralora.

“Estoy actuando conforme a la normatividad, los casos de acoso sexual y toda la información está debidamente apuntado y se lo haré llegar porque son cuestiones numéricas y créame que soy una de las principales personas que estoy preocupada por el tema, presido la comisión para atención del protocolo, atención, sanción del protocolo de hostigamiento y acoso sexual, me he reunido con Derechos Humanos y muchas instancias, es un tema que me interesa porque soy mujer y en un momento he recibido también este tipo, como yo creo que la mayoría de ustedes y no es una lucha feminazi ni nada, es una lucha por el derecho humano a tener igualdad de género”.