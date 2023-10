¿Sanción a funcionarios? Pide gobernador respetar convocatoria de Morena

En el tema de la asistencia de algunos funcionarios estatales al registro de Rocío Nahle como aspirante a coordinar los comités de defensa de la cuarta transformación en el estado, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez dijo que se trata más de una situación de ética política y que la sociedad evaluará sus acciones, por lo que él seguirá insistiendo en que se abstengan de participar de esos eventos.

“Reiterar que nos ayuden a cuidar ese proceso, quizá pensaron que porque fue en la noche ya habían dejado de hacer sus funciones; sin embargo, hay que respetar la convocatoria y yo los voy a seguir exhortando a que cuiden esa situación, es una situación más de ética política”.

El mandatario estatal refirió que el partido tomará las decisiones que les correspondan, pues él no tiene cómo intervenir y menos para aplicar alguna sanción cuando se trata de cuestiones partidistas.

“El partido tiene sus órganos de dirección, de observancia del cumplimiento de todos los que son militantes de Morena de estos preceptos de la convocatoria. Yo volver a insistirles a los compañeros y compañeras del gabinete que seamos respetuosos de ese proceso. Más, si queremos promovernos después en un cargo de elección, porque la Comisión de Honor y Justicia de Morena está en sus atribuciones atender cualquier queja donde algún militante con cargo público, si tiene alguna falta, le puede afectar cuando se quiera registrar como candidato o candidata”.

García Jiménez subrayó que insistirá en esos llamados y que los servidores públicos tendrán que saber comportarse, pues la sociedad evaluará sus acciones.

“No puedo comentar si es falta administrativa o algo que me corresponda a mí, porque es partidista, yo no puedo sancionar a alguien que toma una actitud al interior del partido, eso le corresponde al partido, a mí me corresponde aplicar la ley, pero en la ley no está eso. El partido pidió que los funcionarios de nuestro gobierno se abstuvieran de manifestaciones públicas en apoyo a alguno de los que pretendan ser coordinadores y hay que volver a hacer el exhorto, que bueno que están ustedes para que la gente vaya teniendo su opinión pública”.