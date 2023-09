Preocupa a Coparmex presentación del paquete económico, ¿cuál es el motivo?

Boca del Río, Ver.- El paquete económico presentado no atiende los problemas de fondo del país y descuida la educación, la salud y la seguridad, alerta el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) delegación Veracruz, Manuel Liaño Carrera.

¿Por qué preocupa a la Coparmex el paquete económico?

Indicó que hay mucha preocupación en el sector empresarial, porque se requiere de políticas públicas que atiendan los problemas y el rezago que está viviendo el país en materia de empleos, educación y de acceso a la salud.

Externó que la mayor preocupación es que el paquete está sustentado en un déficit, ya que el planteamiento es ingresar 7.2 billones de pesos, programando gastar 9 billones de pesos, lo que representa un gasto mayor a lo que se ingresa.

“Nos preocupa porque nos afecta a todos los mexicanos y de manera a los de menos posibilidades, este presupuesto no está atendiendo los problemas de fondo que tiene nuestro país, no está atendiendo el problema de la educación, no atiende el problema de la seguridad, el problema de la salud”, externó

Refiere que según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en los últimos cinco años millones de mexicanos, entre ellos veracruzanos, han dejado de tener acceso a los servicios de salud.

En ese tenor, en Veracruz, durante los últimos cinco años, pasó de un millón 300 mil a 4 millones que no tiene acceso a los servicios de salud, lo cual calificó como una tragedia en la que las autoridades deben ocuparse.

El líder empresarial, insiste que en el estado de Veracruz el 51.7 por ciento de la población vive en un estado de pobreza y el 49 por ciento no tiene acceso al servicio de salud.