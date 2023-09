Aspirantes a gobierno no toman en cuenta a empresas: Canaco

El sector empresarial debe ser considerado para la creación de proyectos de quienes aspiran a cargos públicos, dado que representan a quienes colaboran de manera directa con la economía de Veracruz, señaló Carlos Arturo Luna Gómez, presidente de Canaco Xalapa.

El empresario reprochó que durante la actual administración el sector que representa ha tenido graves afectaciones ante las decisiones que han tomado los legisladores desde lo federal y en lo local.

¿Gobierno apoyó a empresas en la pandemia?

Local Lanzan advertencia: correos falsos del SAT roban datos y cometen fraudes

Además, recordó que muchas empresas no tuvieron el apoyo que necesitaban durante la pandemia, por lo que debieron salir adelante con sus propios medios. “Necesitamos un mayor apoyo al sector empresarial, en esta administración hemos sido afectados por todas las decisiones que se han tomado desde el Congreso federal y a través de los Congresos estatales, hemos tenido situaciones complejas, durante la pandemia, no es un secreto para nadie que no pudimos obtener el apoyo de ninguna dependencia, pero eso no ha importado porque con la resiliencia del sector empresarial hemos salido a flote”, expresó.

Destacó que el sector empresarial siempre tendrá el compromiso de lograr que la democracia prevalezca y sea a través del voto que la ciudadanía elija a sus representantes.

“Nuestro compromiso siempre será poder generar democracia y nosotros invitamos a la ciudadanía, a los empresarios a participar en todos los procesos electorales que están a punto de iniciar porque sin la participación ciudadana será complicado llegar a buen puerto”, dijo.

Vuelve a leer: Población no se siente segura en el estado, advierte Canaco Xalapa

Refirió que como en cada proceso electoral se pretende que las personas que lleguen al poder sirvan a quienes les otorgaron el voto en las urnas y no a intereses propios.

Ante ello, hizo un llamado a quienes busquen contender por un cargo público a escuchar las propuestas del sector empresarial y permitirles mostrar los proyectos que se tienen para el desarrollo económico local.