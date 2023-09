¿Qué pasa en San Juan de Ulúa? Trabajadores acusan recorte para limpieza y mantenimiento

Veracruz, Ver.- Trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Veracruz denuncian que en el Museo Fuerte de San Juan de Ulúa les recortaron el presupuesto para limpieza y mantenimiento.

De acuerdo con José del Carmen Martínez, custodio de la fortaleza del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura (INAH) desde hace un año hubo una disminución en el recurso asignado, e incluso les quitaron el monto destinado a gasolina para la limpieza de áreas verdes.

Te puede interesar: Regresan las protestas: pescadores bloquean acceso a San Juan de Ulúa

¿Cómo trabaja en el Museo de San Juan de Ulúa?

Señala que entre los 18 trabajadores del Fuerte de San Juan de Ulúa se cooperan para solventar los gastos de la gasolina y realizar la poda de los jardines, y a veces también para comprar artículos de limpieza, ya que les tardan mucho tiempo en surtirles. Por si fuera poco los insumos de limpieza que les dotan son de baja calidad.

Local ¿Alguien los quitará? Cables cuelgan en centro histórico de Veracruz

“Tienen contratada a una empresa de limpieza que cuando quiere nos surte, cuando no nos llevan nada, nosotros mismos debemos ir a buscar el producto a las oficinas porque tampoco nos llevan hasta allá. Ahora el material de limpieza que nos mandan es de los más bajos, prácticamente no son de marca si no reciclable”, platica.

José del Carmen Martínez lamenta que se descuide tanto la imagen de uno de los principales puntos turísticos de la ciudad de Veracruz. “Todo esto se ha reflejado en que no podemos tener las áreas al cien por ciento para la imagen de la fortaleza”.

Subraya que ya han solicitado una respuesta a sus demandas, pero sólo han recibido negativas. “Nuestro director ha metido oficios a la dirección precisamente para el apoyo de los recursos, pero la negativa es que no hay recursos ni dinero”, afirma.

Finalmente criticó que por un lado se invierta en la restauración de la fortaleza y por el otro se descuide el tema de mantenimiento.