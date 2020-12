Covid-19, sigue afuera y la gente se sigue contagiando: Gobernador

Xalapa, Ver.-A partir de este lunes se publicará el decreto por el que se establece la campaña "Mantengamos en verde, cuida tu salud", que funcionará del 7 de diciembre hasta el domingo 3 de enero de 2021, derivado de la emergencia sanitaria en el Estado por el que se suspenden las comidas, cenas y reuniones tradicionales de fin de año con los trabajadores de las distintas dependencias estatales y entidades de la administración pública pues "el virus SARS CoV-2, no se ha ido".

El gobernador del Estado Cuitláhuac García Jiménez alertó sobre que el estado de Veracruz está a un punto de regresar a semáforo amarillo, luego de que se declarara en semáforo verde, por lo que refirió que las medidas no se deben relajar porque "afuera sigue el virus y se está contagiando la gente".

Pidió evitar fiestas y reuniones familiares y visitar otras ciudades y estados o de ser el caso, evitar abrazos y saludos de mano y beso así como suspender las peregrinaciones en honor a la Virgen de Guadalupe.

En conferencia de prensa pidió que no "juguemos con nuestras vidas", puesto que se está en una estrategia con una semaforización para ir a una nueva normalidad pero no para desentenderse de lo que está pasando, "no tenemos que ignorar que estados que llegaron a amarillo regresaron hasta el rojo"

Recordó que Veracruz con los 10 parámetros que se miden, y de los 40 puntos que se consideran ya pasó a un rango epidemiológico bajo.

Refirió que cuando se inició con semáforo rojo, el estado entró dos meses tarde y cuando otros bajaban, el estado apenas subía en los contagios y al ir descendiendo se alcanzó el color naranja que duró apenas una semana porque la sociedad se confió y regresó a rojo lo que sucedió cuando llegó a semáforo epidemiológico amarillo y rápidamente regresó al naranja.

"Hicimos un descenso muy considerable, redoblamos las medidas y caímos en 11 puntos del amarillo lo que nos dió un margen bueno para adaptarnos a la nueva normalidad, contener aforos y permitió ir oscilando en varios reportes entre 11 y 13 puntos, que se entienda bien tenemos que cuidar las medidas sanitarias".

Expuso que el hecho de estar en semáforo verde, significa que se debe hacer énfasis en que se está en el punto mínimo para mantenerse allí por lo que fácilmente podría regresar al amarillo.

Dijo que es crucial comprender que no se pueden relajar las medidas y señaló que apuestan a la conciencia de la sociedad dado que se tienen "experiencias amargas", cuando ello no ocurre.