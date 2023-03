Piden quitar de Cumbre Tajín el "ritual de la cabeza de puerco"

PAPANTLA, Ver.- El diputado morenista Bonifacio Castillo Cruz dice que pobladores de este municipio califican al festival Cumbre Tajín "como un evento diabólico" debido a que para la edición de este año se contempla por vez primera en su programa el "Ritual de la cabeza de puerco".

Señala que sobre ese ritual se desconoce su significado y su origen, pues no forma parte de la cultura indígena del Totonacapan.

"He escuchado opiniones de los pueblos originarios y es muy asustada la gente del Totonacapan. Cuando hay ese tipo de eventos se asustan y ahora lo han llamado como un evento diabólico", señala el legislador.

Local ¡Vandalizan mural en El Tajín! Sujetos quemaron parte de la zona conocida como Tajín Chico

Recordó que desde hace hace muchos años "se ha hecho el esfuerzo para que en la Cumbre Tajín prácticamente sea lo que tiene El Tajín, la región con sus danzas, con sus ritos y sus tradiciones".

Además, en apoyo al pueblo Totonaca, pide que el "Ritual de la cabeza del puerco" sea retirado del programa de la Cumbre Tajín.

"Deberían de retirarlo, nosotros tenemos creencias que son válidas, no se sabe el origen de ese ritual y no quiero polemizar y eso es lo que expresa la gente, porque eso no es El Tajín", señala.

La Cumbre Tajín se realizará del 21 al 26 de marzo en el Parque Temático Takilhsukut, en Papantla. (Con información de Bernabé Vallejo/colaborador)