Veracruz puede ser un destino cafetalero; no le pide nada a Colombia, afirman

Tal y como sucede en Colombia y Guatemala, Veracruz sí puede convertirse en destino turístico cafetero, expresan productores y representantes de cafeterías locales y regionales.

En víspera de la primera "Expo Coffee & Coffee, vamos al grano y más", aseguran que lo que falta es promoción y visibilidad nacional e internacional, aspectos que con voluntad sí se pueden mejorar.

Fernando Prado, de 4 Regiones Coffee Roasters, dice que el café de Veracruz es de calidad, y si se siguen haciendo actividades que atraigan a productores y comercializadores se crearán los vínculos y se ampliará la visión sobre lo que se puede lograr en el ámbito turístico.

En ese sentido, el promotor Julio Ruvalcaba anota que el encuentro nacional del que Xalapa será sede del 13 al 15 de noviembre puede sentar las bases para una nueva vertiente económica.

Ejemplifican con Colombia y su Eje Cafetero, que se ha convertido en uno de los mayores atractivos de los Andes colombianos por ofrecer recorridos entre paisajes naturales.

“Veracruz lo puede lograr también porque tiene café de especialidad, calidad, sabor, además de biodiversidad y lugares naturales de particular belleza”, dice el historiador Carlos Bering May.

Enfatiza en el logro de tener el Paisaje Cultural Cafetero Colombiano incluido en la lista de Patrimonio Cultural de la Humanidad de la Unesco.

Recuerda que para esta denominación se unieron universidades, cafeticultores, gobiernos e instituciones regionales; hoy es un atractivo con una derrama económica importante.

Bering May opina que la región central de Xalapa, así como la de Huatusco y hasta la de Zongolica, cumplen con valiosas características: la producción de café, el tesoro natural de bosque de niebla, vista a volcanes, nacimientos de agua, cascadas y gran diversidad de flora y fauna.

Además, apunta, ya hay museos del café, recorridos por fincas, producción de cafés de especialidad, baristas profesionales y programas turísticos como la Ruta del Café, que debe ser perfeccionada o retomada por promotores comprometidos.

Raúl Alberto De Arcángelis Martínez, gerente comercial de Panchito Café, puntualiza que hay atractivos como Finca Otipan Teocelo-Coatepec, una de las más antiguas de México.

La finca data de 1892 y en ella “hay un manejo responsable ecológico, en un microclima entre barrancas, las plantas son hidratadas de manera natural con la neblina que sube desde el Golfo de México y el proceso se realiza con agua de manantial”.

Museo Bola de Oro Finca Roma es otra alternativa, donde se invita a las personas a transportase a una época donde la producción artesanal del café se convirtió en un estilo de vida.

El promotor Julio Ruvalcaba piensa que vienen buenos tiempos para el café de especialidad en México. Indica que esta semana el país ganó la “Taza de Excelencia” a nivel mundial, lo cual atraerá los reflectores con impacto positivo en el precio.

Además, este año, la mexicana Jennifer Borrego ganó el título de mejor barista del mundo y Christian Ponce se colocó entre los 10 mejores en la Competencia Mundial de Arte Latte.