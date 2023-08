¿Cuál es la función de la Brigada de Vigilancia Animal en Xalapa?

Desde la creación de la Brigada de Vigilancia Animal del Ayuntamiento de Xalapa en junio pasado, que tiene el objetivo de responder a las necesidades de protección, tenencia responsable y rescate de animales en situaciones de riesgo, maltrato o abandono, se han atendido 80 quejas por parte de la ciudadanía, y esto dista mucho de las carencias de atención de la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y contra los Animales (Fedayca).

La Brigada está compuesta por seis elementos de la Policía Municipal que trabaja en coordinación con el Centro de Salud Animal, pues es este último el responsable de medir el bienestar y, en caso necesario, hacer el resguardo de los animales, dar seguimiento a apercibimientos, entregar animales a sus propietarios o poner en adopción.

Con esto Xalapa se convirtió en el primer municipio del estado en crear y poner en marcha la Brigada de Vigilancia Animal, requisito establecido en la Ley de Protección a los Animales para cuidar a estos seres, prevenir la violencia social y colaborar en la cultura de paz que no se estaba cumpliendo.

La autoridad ha puesto a disposición de la ciudadanía el número telefónico de denuncia de maltrato: 2281 650 933, así como el de la Presidencia de la Comisión de Bienestar y Protección Animal: 2282 901 012.

“Su función es trabajar de manera coordinada con el departamento de Salud Animal del Ayuntamiento de Xalapa y estamos iniciando con este nuevo proyecto, es un nuevo departamento que ha dado muy buenos resultados”, dijo el director de Seguridad Ciudadana Miguel Valdez.

El funcionario municipal remarcó que la acción principal es atender denuncias ciudadanas sobre maltrato animal, aunque las quejas han ido en varios sentidos.

“Tenemos un promedio de 80 denuncias que se han atendido se les dan seguimiento a las mismas también, se hace un apercibimiento al ciudadano que tiene en malas condiciones al ejemplar y se hacen monitoreos constantes para verificar que en realidad se esté cumpliendo con estas recomendaciones”.

Recordó que la brigada trabaja las 24 horas del día y que las atenciones son sobre todo de perros que son agresivos para lo que cuentan con el equipo de protección adecuado.

“El personal ya está capacitado también, fue un proceso que se viene llevando desde enero de preparación, cursos, ejercicios que estuvo llevando el personal. Hay personal certificado como manejador canino también entonces fue un proceso que empezó desde enero y formalmente inició en el mes de julio a empezar a operar”.

Otros reportes, dijo, han sido por situaciones en que se han encontrado algunas otras especies fuera de su hábitat, lo que también es atendido.

¿Brigada ha dado resultados positivos?

La coordinadora del proyecto Acciones para el Respeto y Protección Animal (ARPA), Lourdes Jiménez Mora, afirmó que la brigada es un primer respondiente en casos de maltrato animal que ha estado dando buenos resultados.

“La brigada es un órgano de atención, es un primer respondiente para casos de maltrato animal, yo he estado trabajando con ellos desde el inicio para impulsar la creación porque la tenemos como obligación desde el 2012 y es hora que no había nada y en 2016 era una obligación de ayuntamientos y no había nada”.

A su decir, la brigada ha ido trabajando bien y atendiendo diversos casos apegada a las reglamentaciones que indican que no pueden llevarse animales.

“Primero tenemos que entender que la brigada no va a llegar a andarse llevando ningún perro porque no está facultada para ello, la gente cree que le va hablar a la brigada y le va a decir llévate este perrito porque me está molestando y la brigada no lo va hacer”.

Explicó que lo sucede en algunos casos es que se desconocen las reglamentaciones y lo que puede o no hacer la brigada de vigilancia.

“Yo estoy trabajando con ellos y hemos tenido muchas jornadas de capacitación con especialistas en manejo de fauna silvestre, de fauna doméstica, algunas capacitaciones para lo que tiene que ver con desastres, en cuanto a las leyes, reglamentos y todas las normas que tenemos y es una brigada que está iniciando y es la segunda que hay en el país”.

Sobre el trabajo de la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y contra los Animales (Fedayca) a cargo de Thania Cambara Chiunti, refirió que el personal es insuficiente para atender todas las necesidades por lo que aún hay mucho por hacer.

“Por supuesto que les faltan recursos y atención a la Fiscalía, yo creo que la Fiscalía General y el mismo gobierno del estado debería poner mucha atención en ese sentido porque tenemos una fiscal que está atendiendo todos los casos de maltrato del estado”.

Cuestionó que solo sea una persona con dos asistentes la que esté llevando todos los casos, “hace falta más gente que pueda estar apoyando en esa área, falta que en las demás regiones tengamos representación”.

Agregó que si existen deficiencias es porque no existe una policía ministerial que esté apoyando de manera constante ese tema y no hay un perito veterinario que esté trabajando el tema.

“Pero aquí en Xalapa por lo menos te reciben las denuncias y se apoyan con algunos medios, pero en los demás municipios no hay nada, es un triunfo que les reciban las denuncias”, abundó.