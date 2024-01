Falta de recursos, principal causa de discriminación en Veracruz

La situación socioeconómica y los estereotipos o prejuicios relacionados con estas son las principales causas por las que niñas, niños y adolescentes sufren discriminación en las escuelas, señalan especialistas.

Y es que, en la entidad se han presentado casos en los que a las infancias se les niega la oportunidad de continuar con sus estudios por falta de recursos para cumplir con los materiales que les piden o por no tener el uniforme completo pese a ser familias vulnerables.

Local Maestros toman instalaciones de Secundaria en Veracruz, ¿Por qué motivo?

Aunque la Procuraduría de Defensa de Niñas, Niños y Adolescente de Xalapa ha intervenido en escuelas de la ciudad en casos de este tipo, la Secretaría de Educación de Veracruz, negó que en las escuelas del estado haya casos de discriminación por parte de directivos o docentes.

Las principales causas de discriminación

La psicóloga Viridiana Ramírez González refirió que algunas de las principales causas por las que niñas, niños y adolescentes sufren discriminación en las escuelas son la socioeconómica debido a estereotipos y prejuicios relacionados con su situación económica o por origen étnico y racial.

Asimismo, la discriminación de género, basada en estereotipos, como la creencia de que ciertas actividades son más adecuadas para un género que para otro o por orientación sexual e identidad de género.

“Los estudiantes LGBT+ pueden enfrentar discriminación debido a su orientación sexual o identidad de género o discriminación por discapacidad, los estudiantes con discapacidades pueden enfrentar discriminación debido a la falta de accesibilidad y a actitudes negativas hacia la discapacidad”.

Agregó que la existencia y la calidad de los protocolos para abordar los casos de discriminación pueden variar en las escuelas y aunque algunas pueden tener protocolos adecuados, en muchos casos la implementación y aplicación de los mismos puede ser insuficiente.

Se les niega la oportunidad de continuar sus estudios por falta de recursos para cumplir con materiales que les piden | Foto: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

“Es necesario que las escuelas cuenten con protocolos claros, efectivos y bien implementados para atender los casos de discriminación. Estos protocolos deben incluir medidas de prevención, detección temprana, intervención y seguimiento de los casos de discriminación. Además, es importante que se brinde capacitación adecuada al personal escolar para que estén preparados para abordar estos casos de manera adecuada y sensible”.

Sobre los protocolos y reglamentos en los planteles, apuntó que pueden tener un “impacto mixto en la discriminación”, pero si se implementan adecuadamente y se acompañan de una cultura escolar inclusiva, pueden ayudar a prevenir y abordar la discriminación de manera efectiva.

Sin embargo, si los protocolos son insuficientes, no se aplican de manera adecuada o carecen de apoyo institucional, pueden no ser efectivos y, en algunos casos, pueden perpetuar la discriminación. “Es fundamental que los protocolos y reglamentos estén respaldados por una cultura escolar que promueva la igualdad, el respeto y la inclusión. Además, deben involucrar a toda la comunidad educativa, incluyendo a estudiantes, padres, profesores y personal de la escuela, en su desarrollo, implementación y monitoreo”, añadió.

Te puede interesar: Discriminación y olvido a personas en situación de calle, alertan especialistas

De igual forma se encuentra la discriminación de género, basada en estereotipos, como la creencia de que ciertas actividades son más adecuadas para un género | Foto: Pexels

Menores sufren discriminación por pobreza



En Veracruz, la pobreza es una de las causas de discriminación en planteles del estado, pues alumnos han dejado incluso la escuela porque sus padres no pueden pagar las cuotas, uniformes o la lista de útiles escolares.

La directora del Movimiento de Apoyo a Niños Trabajadores en Situación de Calle A.C (Matraca) Erika Antonio Blanco, dijo que han dado acompañamiento a familias de menores a quienes se les niega la oportunidad de continuar con sus estudios por falta de recursos para cumplir con los materiales que les piden.

“Sí hemos tenido varios casos (de discriminación) no como tal de apariencia física, esta parte de que no las dejen entrar por el cabello largo o cosas así, pero sí, más discriminación económica. Lo vemos en la entrada de clases cuando les piden la lista de materiales enormes, hasta con las mismas marcas de los útiles”.

Niñas, niños y adolescentes sufren discriminación en escuelas debido a estereotipos y prejuicios relacionados con su situación económica | Foto: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

Señaló que son las familias las que les expresan su preocupación de que a los menores no los dejan seguir estudiando por no cumplir con ciertas marcas en los útiles escolares y por lo que han acudido a tratar de sensibilizar a las y los maestros de las situaciones por la que atraviesan los menores porque la pobreza también es discriminación. “A las poblaciones con las que nosotros trabajamos les es imposible llevar todos los materiales necesarios, pero creo que eso no les debería impedir que continúen estudiando”.

Precisó que en Matraca son alrededor de 30 niños y niñas de primaria, secundaria y preparatoria que han desertado de una escuela pública porque no pueden seguir cubriendo las cuotas de inscripción, por ejemplo, que se supone son voluntarias y que son apoyados por el Instituto Veracruzano de Educación para Adultos (IVEA) tres días a la semana.

La idea, remarcó, es que estos menores sean reinsertados a la escuela pública para seguir con sus niveles académicos normales. “Porque sí hay repercusión, esta parte de discriminación de decirles que no han pagado las cuotas y mencionarlo frente a todo el grupo en una lista”.

Son las familias las que les expresan su preocupación de que a los menores no los dejan seguir estudiando por no cumplir con ciertas marcas en los útiles escolares | Foto ilustrativa: Alejandro Rodríguez | Cuartoscuro

De ahí que remarcara la necesidad de sensibilizar a los docentes, la Secretaría de Educación Pública y de Veracruz, puesto que hay menores que no pueden cumplir con esos requisitos, pero que desean seguir estudiando en una escuela pública.

“Cuando hablamos nosotros como que hay mayor apertura, pero se debería hacer desde escuchar a los propios niños, niñas y adolescentes y sus familias, desde ahí se debería empezar. Esto sucede más en la primaria, pero también del kínder hay niñas y niños que nos han llegado con listas enormes por lo que nosotros sacamos la campaña para reunir útiles escolares y regalarlos, pero es necesario que desde la propia escuela digan qué es lo que tienen y cómo pueden continuar con sus estudios”.

Sobre los reglamentos que existen en las escuelas, consideró que debería existir una revisión de los mismos y volverlos más flexibles pensando en todas las poblaciones.

En Matraca son alrededor de 30 niños y niñas de primaria, secundaria y preparatoria que han desertado de una escuela pública / Foto ilustrativa: Gerd Altmann | Pixabay

“Porque el que lleves el cabello pintado o el cabello largo, no te quita el poder seguir estudiando o tener buenas calificaciones, creo que eso no debería influir tanto en las decisiones de cómo continuar o no estudiando o el hecho de llevar o no el uniforme, creo que se deben enfocar más en los contenidos”.

No se debe impedir el derecho a la educación

En tanto, la Procuraduría de Defensa de Niñas, Niños y Adolescente de Xalapa ha intervenido en escuelas de la ciudad en casos en que no se deja ingresar a algún alumno por no tener el uniforme completo pese a ser familias vulnerables.

La titular, María Luisa Sánchez Ocampo, dijo que esta no debería ser una condición para poder estudiar por lo que han tenido que acudir a los centros educativos pues nada puede impedir el derecho a la educación.

“Nos dicen que ya los inscribieron, llevaron los útiles, pero no les alcanza para el uniforme, porque son familias, es población vulnerable que o compran el uniforme o le dan de comer a su familia toda la semana y nosotros insistimos, acudimos directamente y mediante oficio con los directivos escolares para que se les permita ingresar al plantel, aunque no tengan el uniforme porque no debería ser una condición para poder estudiar”.

En Veracruz, la pobreza es una de las causas de discriminación en planteles del estado | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Sin embargo, al día de hoy no han recibido quejas porque a alguna niña, niño o adolescente se le haya impedido estar en clases por alguna preferencia sexual o llevar algún tipo de uniforme o color de cabello.

“Lo que recomendamos es que se acerquen con nosotros porque la interposición de un amparo es muy bueno, es un recurso legal, pero cuando se acercan con nosotros que somos de primera instancia, acudimos a la escuela directamente cuando hay algún tipo de situación y hablamos con los directivos para efectos de que no se le discrimine a cualquier persona ni siquiera por no llevar el uniforme”.

Remarcó que cada una de las infancias y adolescentes tienen derecho a la educación sin ninguna condición.

“Y no se les puede negar el acceso por ninguna condición ni porque tenga dos mamás o dos papás o porque su preferencia sea distinta, o porque tenga el cabello pintado de algún color en específico, nosotros entendemos que hay ciertas reglas al interior de los planteles escolares, pero cuando una situación particular no le afecta al entorno en el que me desenvuelvo no tiene por qué existir un condicionante para que no puedan estudiar”.

Cada una de las infancias y adolescentes tienen derecho a la educación sin ninguna condición | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Así, insistió en que lo que recomiendan es que cualquier situación que conlleva una discriminación o un impedimento del ejercicio de sus derechos como es el de la educación, acudan a la Procuraduría para resolver la situación lo más pronto posible.

Sus oficinas se encuentran en la avenida Ruiz Cortines número 2225, y dado que las denuncias se pueden hacer de manera anónima diciendo el nombre del afectado y donde se puede encontrar, se pueden comunicar al número 2282901063 o enviar un correo electrónico a procuraduríamunicipaldifxalapa@gmail.com

¿Qué ha dicho la Secretaría de Educación de Veracruz sobre los casos de discriminación en escuelas?

El titular de la Secretaría de Educación de Veracruz, Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, negó que en las escuelas del estado haya casos de discriminación por parte de directivos o docentes pues remarcó que todos los estudiantes son iguales “no importa el color, la estatura, la condición física”.

Dijo que no han tenido ninguna denuncia por alguna situación de exclusión pues hay una estrecha comunicación con los subsistemas de educación básica y media superior para que ello no ocurra.

“No hemos tenido ningún caso de ese tipo, estamos en constante comunicación con la subsecretaria de básica y de media superior y superior para detectar un caso de discriminación y afortunadamente en Veracruz no hemos tenido ningún caso”.

Cualquier situación que conlleva una discriminación o un impedimento del ejercicio de sus derechos como es el de la educación, acudan a la Procuraduría | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

El funcionario estatal dijo que de haber situaciones en que los directivos o profesores impidan a algún alumno tomar clases por no llevar el uniforme o los útiles por no tener los recursos para ello, entonces procederán.

“Sería cuestión de poner la debida queja para que nosotros como autoridades nos enteremos y podamos tomar cartas en el asunto y en caso de proceder ante cualquier queja de padres de familia, niñas, niños o adolescentes”.

Sobre los reglamentos que existen en las escuelas, dijo que estos se hacen en acuerdos con las asociaciones de padres de familia y que, de haber inconformidades, entonces podría ser necesaria una revisión.

“Como autoridades únicamente nos queda estar vigilando cualquier situación de esas que se pueda manifestar. Es un tema de las APF que junto con la autoridad hacemos el reglamento y será una cuestión de estar pendientes y en su defecto si es conveniente revisar los reglamentos”.