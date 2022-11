¿Te interesa seguro de gastos médicos? Enlistan empresas con más quejas en Veracruz

Durante los tres últimos años, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) ha recibido 102 reclamaciones contra aseguradoras de gastos médicos mayores, por parte de usuarios del estado de Veracruz.



En respuesta a una solicitud de transparencia, la dependencia federal detalla que durante 2020 recibió 36 quejas para auxiliar a las y los usuarios de estos servicios financieros; en 2021, la cifra de reclamaciones procedentes de la entidad veracruzana subió a 47; y, en el periodo enero-agosto de 2022, se acumularon 19 reclamaciones.

¿Cuáles son las aseguradoras que tienen más quejas?

Del total de 102 reclamaciones, destaca la entidad financiera Axa Seguros con 28 quejas acumuladas, Grupo Nacional Provincial (GNP) con 21, Metlife México (19), Seguros Inbursa (7), Zurich Santander (5), Mapfre México (4), HSBC Seguros (3), Seguros Banorte (3), Seguros Monterrey (3), Allianz México (2), Seguros Ve por Más (2), Zurich Vida (2), BBVA Seguros México (1), Chubb Seguros México (1), La Latinoamericana Seguros (1).

Empresa debe cubrir gastos médicos de personas que pagan cuota | Foto: David Bello

Los principales motivos de reclamación presentados por parte de las y los usuarios fueron: la negativa en el pago de indemnización, con 56 quejas; inconformidad por enfermedad con periodo de espera (12), rechazo por siniestro excluido o no cubierto (6), solicitud de cancelación de contrato y/o póliza no atendida o no aplicada (4), injustificado rechazo por falta de documentación (4), inconformidad con el monto de indemnización (4), inconformidad por la cancelación no solicitada de la póliza (4). Además de inconformidades con el monto de la devolución de primas no devengadas o no afectadas (3) y con el monto de la prima de seguros o con forma del pago del mismo (3).



Los usuarios también solicitaron auxilio de la Condusef por inconformidad en la aplicación del pago de póliza (2), inconformidad con el monto deducible (2), rechazo por agravación del riesgo (1) e inconformidad con el contenido del contrato y/o póliza (1). La Condusef explica que el número de acciones de defensa para atender las reclamaciones en el sector Aseguradoras del producto de Gastos Médicos Mayores en el estado de Veracruz, corresponden a la suma de los asuntos atendidos en los procesos de Gestión Electrónica y Conciliación (Controversias), más otros procesos legales (Solicitud de Dictamen y Solicitud para la Defensa Legal Gratuita).

¿Qué es un seguro de gastos médicos mayores?

El seguro de gastos médicos mayores es el producto financiero que, a cambio de una prima (costo del seguro), si tú o algún integrante de tu familia (incluidos en la póliza) se enferma o sufre un accidente, cubre los gastos médicos generados por el evento hasta el límite de la suma asegurada. Adicionalmente a la prima, existen dos conceptos más a cargo del asegurado: el deducible y coaseguro.

Al respecto, la Condusef recomienda que antes de contratar este servicio, identifiques los posibles riesgos que podrían afectarte, pues nadie está exento de padecer algún percance que pueda dañar tu salud.



Para ello aconseja analizar las opciones y comparar precios pero también los beneficios, ventajas y desventajas de cada opción, las instituciones pueden ofrecer diferentes productos, si no encuentras el que se ajuste totalmente a tus necesidades pregunta si pueden armarte un seguro personalizado.



Mediante el Simulador de Gastos Médicos Mayores puedes comparar los costos de estos servicios, visita https://phpapps.condusef.gob.mx/condusef_gastosmedicosGMM/index.php



También asegúrate que la compañía se encuentre legalmente autorizada y establecida para operar en el país: revisa a la institución en el Buró de Entidades Financieras (http://www.buro.gob.mx/) en donde podrás conocer su comportamiento, las reclamaciones o quejas que ha recibido de los usuarios, las cláusulas abusivas en sus contratos y muchas otras variables de su desempeño.



Otras recomendaciones básicas antes de contratar un seguro, es preguntar por la cobertura básica, evaluar las coberturas adicionales, conocer las variables que intervienen en el costo (la suma asegurada, el nivel hospitalario, las coberturas, el deducible y el coaseguro son la base del costo de tu póliza), analiza el deducible y coaseguro que establecerás y consulta qué es lo que no te cubrirá el seguro.