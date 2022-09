Austeridad y derechos humanos: ¿Qué más destacó rector UV en primer informe?

Durante su primer informe de labores 2021-2022, el rector de la Universidad Veracruzana, Martín Gerardo Aguilar Sánchez, destacó que en congruencia con la política de austeridad, las reducciones de compensaciones a él y sus funcionarios, les permitió un ahorro de 2 millones de pesos.

Durante la Sesión Solemne del Consejo Universitario General, a la que asistió el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, expuso que la reducción en las compensaciones fue del 40 por ciento para él, de 20 por ciento para secretarios, vicerrectores y el contralor, y del 19 al 15 por ciento hasta la categoría de director general administrativo.

"Esta acción permitió un ahorro de 2 millones de pesos respecto al monto ejercido por el mismo concepto en el periodo anterior. Dichos recursos fueron reorientados para la ejecución de programas estratégicos de impacto institucional, como lo es de mantenimiento a inmuebles", dijo y fue aplaudido por el mandatario estatal.

Ante la presencia de funcionarios universitarios, secretarios de la administración estatal encabezado por Morena, ex rectores entre ellos Raúl Arias Lovillo y Sara Ladrón de Guevara, así como líderes empresariales, el rector dio a conocer los seis ejes transversales y estratégicos de su Programa de Trabajo 2021-2025.

Se trata de: Derechos Humanos, Sustentabilidad, Docencia e Innovación Académica, Investigación e Innovación, Cultura y Extensión de Servicios y Administración y Gestión Institucional.

En Derechos Humanos, reveló que durante este periodo se recibieron 48 quejas por acoso y hostigamiento sexual, violencia de género y discriminación por sexo o género. De éstas, 34 han sido concluidas y 14 siguen en proceso de atención. Asimismo, se dieron 169 asesorías a miembros de la comunidad universitaria a través de diferentes medios como: correo electrónico, teléfono, virtual y presencial. Además se acompañaron dos procesos de corrección de datos de nombre y género, en los casos de cambio de identidad de género.

En Sustentabilidad dijo que están trabajando en la actualización del Modelo Educativo Institucional para fortalecer la inclusión de la sustentabilidad en los programas y planes de estudio.

"Reconociendo la crisis climática y actuando a favor del desarrollo de estrategias que integren las funciones universitarias para la atención de los retos socioambientales, se instaló la Comisión para la Elaboración del Plan de Acción Climática Institucional".

En el eje de Docencia e Innovación Académica, subrayó que, en atención a la necesidad de las entidades docentes de contar con académicos y académicas con perfiles acordes a las disciplinas requeridas, se convocaron 42 plazas de tiempo completo: 23 para docente, 4 para investigador y 15 para técnico académico.

Se instalaron 430 aulas híbridas en diferentes entidades de más 5 Regiones universitarias y en las sedes de la UVI

Sobre la Investigación e Innovación, precisó que actualmente tienen 709 académicas y académicos en el Sistema Nacional de Investigadores y en el Sistema Nacional de Creadores del Arte, lo que representa un incremento del 10 por ciento con respecto a la evaluación anterior.

"Y 307 cuerpos académicos que desarrollan 467 líneas de generación y aplicación del conocimiento. Además, un total de 2 mil 541 estudiantes en licenciatura y posgrado participan en proyectos de investigación adscritos a entidades académicas".

En Difusión de la Cultura y Extensión de Servicios enfatizó que, a partir del anuncio del 18 de mayo en el sentido de que la comunidad universitaria tiene entrada gratuita al Museo de Antropología de Xalapa (MAX) de martes a domingo y la población en general los domingos, el recinto ha recibido a 13 mil 629 personas, lo que significa un récord en los últimos 10 años.

Respecto a la Administración y Gestión Institucional recordó que a partir de noviembre de 2021, iniciaron las actividades para la elaboración del programa de trabajo de la actual administración rectoral. La participación de la comunidad universitaria se dio en las modalidades virtual y presencial en 6 foros regionales de consulta a través de una plataforma que estuvo disponible del 8 de noviembre al 22 de diciembre.

"Espero no abusar al decir que todas y todos estamos a la búsqueda de un mismo objetivo: transformar integralmente a nuestra universidad. Y transformarla no por el solo hecho de hacerlo sino para profundizar en su carácter social, para que siga estando al servicio de nuestra sociedad (...) solo me resta entonces retomar la fórmula de Gramsci para decirles que seguiremos necesitando de su inteligencia como de su entusiasmo y de su fuerza. Confío en que contaremos con todo ello", remarcó.