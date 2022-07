En tres años se duplicaron las obras en salud: Gobernador

El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez aseguró que en tres años y medio de su administración se ha hecho en materia de salud los que sus antecesores Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes Linares lograron en ocho años.

Durante la inauguración del Hospital Regional de Perote, indicó que en la entidad hay récord de obra e intervenciones en la materia, ya que se han generado 374 intervenciones a Centros de Salud.

¿Cuántos Centros de Salud fueron intervenidos durante la administración de Cuitláhuac García?

Explicó que del total de las intervenciones 202 Centros de Salud necesitaron mantenimiento mayor; 99 solo remodelaciones con mantenimiento; 19 sustituciones completas; 17 construcción de obras nuevas y 37 terminaciones de centros Salud y hospitales.

Manifestó que las acciones para mejorar el sistema de salud se realizaron con el mismo monto utilizado en las dos administraciones anteriores en las que, afirmó, únicamente se generaron 136 acciones.

“Lo que hicieron Duarte y Yunes lo superamos al doble, lo que ellos hicieron en ocho años nosotros en tres años y medio, lo duplicamos, pero el monto también es importante porque el mismo monto que usamos para 374 intervenciones ellos lo utilizaron para 136, ahí está muy clara la corrupción que había antes, si algunos ponen en duda las acciones, están las imágenes de antes y ahora”, expresó.

Mencionó que era “irónico y risible” que quienes dejaron en abandono los hospitales y aplaudieron las pasadas administraciones eran quienes criticaban las acciones que se realizaron durante la pandemia.

“Así como nos dejaron el área de salud tuvimos que enfrentar una pandemia y, según los mismos datos lamentables de las muertes, no lo hicimos tan mal, levantamos y fuimos de los estados más poblados del país que no pasó en la segunda ola a amarillo, ni a naranja, nos quedamos en el semáforo epidemiológico verde, con las instalaciones que dejaron enfrentamos la pandemia, de ahí mi reconocimiento al personal médico porque si algo no decayó fue gracias a ellos”, expuso.

El Hospital General de Perote cuenta con equipo nuevo en cada una de las áreas | Foto: Cortesía | Comunicación Social del Estado de Veracruz

Al respecto, exhortó al personal de salud a continuar aplicando “las mejores formas” de atención para quienes requieran atención médica, “que quienes acudan a atención se vayan sabiendo que hay un Gobierno y un personal médico interesado en su bienestar, que no falte la parte humana”.

¿Cuánto se necesito para equipar el Hospital General de Perote?

En torno al Hospital General de Perote el mandatario estatal destacó que se cuenta con equipo nuevo en cada una de las áreas, ya que se invirtieron 75 millones 506 mil 814 pesos en equipamiento.

Durante la inauguración del Hospital Regional de Perote, en la entidad hay récord de obra e intervenciones en la materia, ya que se han generado 374 intervenciones a Centros de Salud | Foto: Cortesía | Comunicación Social del Estado de Veracruz

“Que siempre lleven el sello humano, que siempre acerquemos a nuestros pacientes el lado humano que todas y todos tenemos, agradezco la colaboración importante de quienes están detrás de estas intervenciones”, agregó.