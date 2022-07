¿Cuántas personas veracruzanas tienen acceso a Internet? Informe da cifras

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2021, el 67.1 por ciento de la población veracruzana usa internet, el 51.1 por ciento de los hogares cuenta con acceso a internet y el 85.5 por ciento de los usuarios utiliza un smartphone como equipo más frecuente para conectarse a la red.

La ENDUTIH 2021, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en colaboración con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), dio a conocer que de 5 millones 017 mil 009 veracruzanos que usan internet, 2 millones 645 mil 851 son mujeres (52.7 por ciento), lo que las ubica con 5.4 puntos porcentuales arriba de los hombres (47.3 por ciento).

Actualmente, los tres grupos con mayor acceso a internet son: las personas entre 25 y 34 años (21.5 por ciento), las de 18 a 24 años (16.5 por ciento) y las de 35 a 44 años (14.9 por ciento). Entre los principales usos del internet se encuentran: para comunicarse (93.8 por ciento), para acceder a redes sociales (88.8 por ciento), para buscar información (88.3 por ciento), para entretenimiento (87.2 por ciento) y para apoyar la capacitación o educación (86.2 por ciento).

El 86 por ciento de las personas usuarias en Veracruz se conectan a la red de manera diaria, el 12. 1 por ciento lo hace, al menos, una vez a la semana. Por otra parte, los datos estadísticos revelan que en la entidad veracruzana hay 5 millones 347 mil 388 usuarios de telefonía celular, de los cuales 8.7 por ciento cuenta con un celular común, 91 por ciento tiene un celular inteligente (smartphone) y 0.3 por ciento, ambos tipos.

Mientras que 3 millones 990 mil 731 usuarios de teléfono celular inteligente cuenta con conexión móvil a internet (85. 5 por ciento). En contraste, la población veracruzana que no dispone de telefonía celular suma un total de 2 millones 132 mil 183 personas. Las principales razones por las cuales estas personas no tienen acceso a un teléfono celular son: por falta de recursos económicos (42.3 por ciento), no sabe utilizarlo (21.6 por ciento), no le interesa o no lo necesita (13.2 por ciento) o no le permiten usarlo (12.2 por ciento).

Por otro lado, la población usuaria de teléfono celular inteligente que ha instalado aplicaciones suman 2 millones 715 mil 468 personas en Veracruz, de las cuales el 89 por ciento usa aplicaciones de mensajería instantánea, el 75. 7 por ciento descarga aplicaciones para acceder a redes sociales, el 53.4 por ciento para acceder a contenidos de audio y video, y el 45. 8 por ciento para jugar.

En cuanto a la disponibilidad de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en los hogares veracruzanos, la encuesta nacional documenta que aquellos con acceso a internet representaron 51.1 por ciento (1 millón 260 mil 297 hogares), por arriba de radio con 47.8 por ciento (1 millón 178 mil 074) y computadora con 32.7 por ciento (804 mil 826) y debajo de la telefonía (alámbrica y/o celular) con 91.7 por ciento (2 millones 260 mil 795) y televisor con 87.9 por ciento (2 millones 166 mil 210 hogares).

La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2021 tiene como finalidad obtener información sobre la disponibilidad y el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones en los hogares y su utilización por los individuos de seis años o más en México.

Las entidades federativas con mayor porcentaje de población usuaria de internet fueron: Ciudad de México (88.3 por ciento), Baja California (86.8 por ciento) y Sonora (85.8 por ciento). Los estados que registraron los menores porcentajes fueron: Chiapas (46.1 por ciento), Oaxaca (56.9 por ciento ) y Guerrero (61.4 por ciento).

En 2021, se registraron 24.3 millones de hogares con acceso a internet (66.4 por ciento del total nacional), ya sea mediante una conexión fija o móvil. La cifra indica un incremento de 15.7 puntos porcentuales con respecto a 2017, lo que equivale a casi 7.2 millones de hogares.

Los estados con mayor porcentaje de hogares con internet fueron: Sonora (86.2 por ciento) Ciudad de México (85.1 por ciento) y Baja California (79.1 por ciento). Las entidades federativas con porcentajes más bajos fueron: Chiapas (30.8 por ciento), Oaxaca (39.0 por ciento) y Veracruz (51.1 por ciento).