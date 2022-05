Delincuentes afinan técnicas de estafas en redes sociales; ¿las conoces?

Los delincuentes se han valido de las redes sociales para estafar a personas. Ya sea con fórmulas que han funcionado durante años o con nuevas formas, las estafas en Facebook son muy comunes.

Con perfiles falsos: Aunque se trata de una forma ya muy conocida en Internet, hace unos años “Juan” cayó en una estafa en la que personas se hacen pasar por atractivas mujeres para robar dinero a sus víctimas. El joven profesionista cuenta que fue a través de Facebook que recibió una solicitud de amistad de una mujer llamada “Karen” que, aunque no conocía, le pareció bonita. “Dije ‘pues va’ y la acepté”.

Con fotografías robadas, la “mujer” creó un perfil en la red social y llenó los campos de información suficientes como para generar confianza en el joven.

Minutos después de haber aceptado la solicitud la joven se comunicó con él. Reconoce que aunque nunca quedó claro de dónde se conocían, la joven mencionaba lugares que para él eran conocidos. “Obviamente después me di cuenta que lo que hacía era revisar mis fotos viejas o los lugares en los que había estado y me hablaba de ellos para ganarse mi confianza”.

Explica que durante varios días se escribían a diario pero de pronto ella cortó por completo la comunicación. Al cabo de unos días volvió a escribirle, esta vez para contarle que tenía un familiar muy enfermo y que tuvo que cooperar para el tratamiento por lo que se había quedado sin saldo para su celular. “Esa primera vez yo me ofrecí a ponerle saldo, me acuerdo que fui a un Oxxo y le deposité 200 pesos a un número que ella me dio porque nosotros seguíamos platicando por mensajería de Facebook”.

Reconoce que el primer indicio de que se trataba de un fraude fue que al intentar llamar al número al que depositó saldo, le aparecía fuera de servicio todo el tiempo. Sin embargo, en su momento no se le hizo raro ya que Karen le decía que se trataba de un teléfono que utilizaba solo para redes sociales. “Y pues como seguimos escribiéndonos la verdad es que no lo vi nada raro”

Juan narra que unos días después de recibir el saldo, el familiar de “Karen” se enfermó más y fue ahí cuando le pidió directamente dinero para comprar unas medicinas con la promesa de pagarle pronto. No solo no llegó el pago sino que volvió a necesitar dinero, esta vez 500 pesos que Juan ya no le depositó. “Ahí ya me di cuenta de que algo estaba raro, y al buscar sus fotos me di cuenta que eran robadas y pues que todo era un fraude”.

El joven reconoce que no presentó ningún tipo de denuncia, incluso se negó a confrontar a la estafadora y que lo que hizo fue borrar la conversación, bloquear el contacto y eliminar todo rastro de esta persona. “La verdad es que me dio pena que me agarraran de menso tan fácilmente, incluso no lo conté hasta mucho tiempo después” y añade “pero pues si caí y por coqueto”.

De acuerdo a la Coordinación de Gestión de Incidentes de Ciberseguridad de la Universidad Veracruzana, los ciberdelincuentes utilizan la búsqueda de pareja como un tipo de engaño para obtener un beneficio económico.

Señala que las principales técnicas de engaño que utilizan son la suplantación de identidad, la creación de perfiles falsos en redes sociales, o el uso de la conocida ingeniería social y que, una vez ganada la confianza de la víctima, solicitarán envíos de dinero bajo cualquier excusa. “También fotos y vídeos de contenido sexual o comprometedor que posteriormente utilizarán para exprimir económicamente a la víctima (sextorsión), o para desacreditarla en Internet”, advierten.

Ver un video te puede salir caro

“¿Eres tú que apareces en este video?” o “Creo que apareces en este video, eres tú?”, así inicia una de las estafas más recientes en la red social y que más personas afectó. Y es que, esta frase se acompañaba de un link en el que podía verse el supuesto mensaje. Sin embargo, la liga no mostraba el video sino que llevaba a una pantalla falsa de autentificación en la que había que “iniciar sesión” y compartir correo y contraseña para entrar a verlo, todo esto, desde una web habilitada para la extorsión. “Yo sí lo abrí porque la verdad es que me dio curiosidad y además porque me lo mandó una amiga muy cercana”, reconoce Laura.

La mujer señala que se dio cuenta del intento de fraude cuando este link no la llevó a un video de Facebook sino a una página externa en la que le pedían sus datos de sesión para verlo. Fue entonces cuando se comunicó con su amiga para preguntarle sobre el mensaje y esta le aseguró que no había mandado nada. “Fue cuando nos dimos cuenta que ella también había caído en el engaño y estaban mandando esos mensajes a su nombre”.

Laura asegura que aunque no compartió ningún dato personal ni llenó el nuevo formulario, el solo hecho de haber abierto el link provocó que ella misma mandara el mensaje a sus contactos por lo que se vio en la necesidad de publicar un mensaje en su muro para alertar a sus familiares, amigos y conocidos. “Y meses después me siguieron llegando esos mensajes, prueba de que más gente sigue cayendo”.

Una versión similar de esta estafa es a través de mensajes similares pero que además va acompañado de un video de tipo sexual lo que provoca preocupación en quienes lo reciben.

Esta técnica es conocida como phishing y es una de las más usadas para el robo de información personal, credenciales de acceso a servicios online o información bancaria.

De acuerdo a la información de la coordinación universitaria, su funcionamiento se basa en envío de emails u otro tipo de mensajes suplantando la identidad de alguna persona, servicio o empresa para que la víctima acceda a una página fraudulenta que simula ser la legítima. “La finalidad es que el usuario introduzca todo tipo de información para que el ciberdelincuente pueda contar con ella”.

Falsa adopción de mascotas

A través de redes sociales, animalistas denunciaron un nuevo esquema de fraude en el que utilizan la adopción de una mascota para obtener dinero. De acuerdo con Daniela, se trata de personas que utilizan perfiles de reciente creación y que ingresan a grupos de aadoptantes o personas con mascotas para ofrecer en adopción a perros “bonitos”. Se trata, explica la mujer, de animales de raza o mestizos bien cuidados por lo que de inmediato surgen personas interesadas en adoptarlos. “La publicación pide que le mandes un inbox y cuando le escribes te da los datos del perro y los requisitos que pide para su adopción”, explica.

Entre los datos que piden enviar vía Facebook Messenger, señala la animalista, es una copia de la credencial de elector, un comprobante de domicilio, así como fotos de la casa en la que estará el perro, así como fotos de otras mascotas sí es que las hay en la casa.

La cosa es que mucha gente le manda esa información de inmediato para ‘apartar’ al perro porque te dice que hay muchas otras personas interesadas

Tras hacer acopio de información, explica, la persona te asegura que te entregará al perro pero pide a cambio una cooperación para el pago de la manutención, vacunas, desparasitación de la mascota así como un donativo extra para el supuesto albergue que tiene.

Si la persona deposita, el estafador desaparece inmediatamente pero si no lleva a cabo el depósito comienzan las amenazas y la presión mediante la información personal con la que ya cuentan. “Mucha gente termina depositando por miedo a que les vaya a pasar algo porque ya dieron la dirección, la INE y hasta fotos o datos de la casa y la familia. Lo más triste es que además del tema económico, esta estafa perjudica al movimiento animalista y a los que buscamos adoptantes”, concluye.