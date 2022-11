Precio del pollo no baja y ya se acerca diciembre; familia opina

Desde hace cerca de 3 meses, el alto precio del pollo se ha mantenido en la ciudad afectando el bolsillo de las familias xalapeñas.

En los mercados, tiendas y puestos de la esquina el precio de la pechuga oscila entre los 50 y 56 pesos. Familias aún recuerdan cuando ésta costaba apenas 35 pesos, aunque nada saben de los casos de gripe aviar detectada en una granja en el municipio de San Miguel El Alto, en Jalisco.

El precio de las alas y cabeza se puede encontrar entre los 3 y 5 pesos, mientras que la pierna se puede encontrar hasta en 15 pesos. La pieza de huacal ronda los 3 pesos; la rabadilla los 2.50 pesos; las patas los 50 centavos; mientras que las mollejas y cabezas se pueden comprar en un peso.

Estos tienen variaciones de unos pesos según el establecimiento donde se adquieran, pero en general los precios no han bajado y por el contrario van al alza.

La familia de Yazmín Muñoz señala que ante estos incrementos han optado por recorrer varios establecimientos y comprar donde esté más barato: “Sí se ha convertido en un problema, nosotros somos una familia que poco consume la carne, entonces sí comemos pollo al menos tres veces por semana en diferentes platillos. Sí nos ha costado un poco comprarlo porque somos una familia grande”.



Señaló que una o dos pechugas no les alcanzaría, por lo que han adoptado por recurrir a los llamados mercados sobre ruedas que es donde pueden encontrar mejores precios.



“Son los que los traen más económico o si no, tenemos que andar buscando en la misma colonia porque como hay personas que pueden vender una pechuga en 55 pesos, unas cuadras más arriba ya la venden en 57 o 58 pesos, para nosotros sí es complicado”.



Aseguró que incluso se ha encontrado con sitios donde empiezan a vender el “pollo frío” y que se vende más barato.

“No es tanto porque le bajan 5 o 6 pesos, pero ya hay personas que lo adquieren e incluso nosotros en algunos momentos porque realmente sí está caro. Subió muchísimo, la pechuga estaba en 35 y ahorita cuesta 55 desde hace como tres meses”.