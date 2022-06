"No vine por el salario ni me interesa el sueldo", Ricardo Ahued

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil aclara que su salario mensual es de 75 mil pesos y el de los regidores de 65 mil pesos, al tiempo de remarcar que llegó por el salario ni le interesa el sueldo.

En entrevista explica que si quisiera ganar dinero no sería presidente municipal, dado que le resta horas de trabajo, vida, tranquilidad y negocios (...) "a mí me cuesta más del doble o el triple ser alcalde que no serlo".

"Si hay 101 mil (de salario) se han de referir a los impuestos que pagamos nosotros, en todo caso esa cifra pudiera ser el recurso que supuestamente está libre de impuestos, pero como se retienen los impuestos, el neto que está aprobado en la gaceta y publicado en el estado es de 65 para los regidores".

¿Cuál es el salario que recibe Ricardo Ahued?

A decir del edil, lo que gana el cabildo xalapeño es de los sueldos más bajos del estado "y verdaderamente en la historia son de los montos más bajos".

Por ello, expone que el exhorto que hizo el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y el presidente Andrés Manuel López Obrador de vivir en "la sana medianía", fue para los alcaldes que tienen salarios elevados y que están fuera de ley.

"Acuérdense que nosotros obedecemos un tabulador, los regidores del municipio, los que estamos aquí al frente con un presupuesto aprobado en el tabulador que está publicado en la sesión de cabildo del año pasado y que también está remitido al congreso del estado".

Agrega que hay que preocuparse no por lo que ganen los alcaldes sino por lo que se roben, "y por eso yo creo que tiene mucha razón el ejecutivo del estado cuando vimos que algunas administraciones modificaron lo aprobar en el cabildo y en el congreso e hicieron cambios en los niveles de sueldos por eso había salarios de más de 150 mil pesos en ediles, pero Xalapa no los tiene".