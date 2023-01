Consumo de alcohol aumenta en mujeres adolescentes; ¿en qué lugar se ubica Veracruz?

El mayor porcentaje en el consumo de alcohol el año pasado en mujeres se dio en el rango de edad de 12 a 17 años, producto de dos años de pandemia por Covid-19, afirmó la titular de la Comisión Estatal Contra las Adicciones (CECA), Alma Delia Viveros Ruiz.

Explicó que en 2022 se tuvieron casi mil 600 atenciones en la Red Estatal de Atención Primaria en Atenciones por droga de impacto como es el alcohol, de las cuales el 63 por ciento fueron hombres y el 37 por ciento fueron mujeres.

Además, en el caso de las mujeres el mayor porcentaje de atenciones fue de 12 a 17 años, resultado de dos años anteriores de pandemia en que hubo un incremento de hasta el 30 por ciento en el consumo de alcohol en mujeres jóvenes.

"En el 2020 y 2021 hubo incremento de hasta el 30 por ciento en mujeres jóvenes por eso se disparó la atención. El 26 por ciento quedó en un rango de 30 a 49 años de edad y de 20 a 29 años el 19 por ciento".

¿Qué rango de edades en hombres han consumido alcohol en Veracruz?

En los hombres, el mayor consumo fue de 30 a 39 años de edad que fue el 31 por ciento, de 20 a 29 años, el 19 por ciento y de 12 a 17 años fue el 15 por ciento.

"No es que estas personas no hayan tenido el consumo de otras sustancias, se está disparando el consumo de metanfetaminas y tenemos instrucciones del secretario Gerardo Díaz de estar muy atentos al trabajo de promoción de la salud y de prevención del consumo no solo del alcohol sino otras sustancias psicoactivas tanto las reguladas como las que no las están".

En conferencia de prensa para anunciar que se sumarán a la 28 Semana Nacional Compartiendo Esfuerzos que se llevará a cabo por Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, agregó que el tabaco y el alcohol se ubican entre las primeras 10 causas de muerte de enfermedades no transmisibles.

“Es para nosotros una prioridad atender esto desde la perspectiva de la salud, la demanda, atender precisamente esta situación”.

¿En qué lugar se ubica Veracruz en el consumo de alcohol?

Detalló que Veracruz ocupa el lugar 24 a nivel nacional en consumo de alcohol y está debajo de la media nacional que es de 8.3.

“La prevalencia, la media para el estado es de 6.5 y eso estar debajo de la media nacional, pero como dije antes, aunque estemos en el número 24 de los menos con problemáticas de salud por el consumo de alcohol no significa que no atendamos este rubro”.