¿Cómo afecta el estrés y tristeza a conductores? Cifras de accidentes

Las autoridades de las Secretarías de Protección Civil y Seguridad Pública mantienen la alerta para que la población extreme precauciones en las carreteras, a fin de evitar accidentes.

De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Salud durante el 2022 se realizaron 3 mil 962 atenciones de veracruzanos y veracruzanas por accidentes de transporte en vehículos con motor. De la misma forma, se brindó atención en clínicas y centros de salud a 433 peatones que resultaron lesionados en accidente de transporte.

Según las autoridades la principales causas de accidentes de tránsito son: el uso del celular, la combinación de alcohol y el volante, y el mal manejo de las emociones.

¿Cuáles son las principales causas de accidentes en Veracruz?

El celular es uno de los distractores de la conducción más frecuentes, pero también lo son comer mientras manejas, fumar, usar audífonos, maquillarse, acompañantes que demandan la atención del conductor, o buscar objetos, reportan las autoridades.

Piden a conductores respetar límites de velocidad en carreteras | Foto: René Corrales

Local Quieren "Ley Jafet" para que camioneros paguen por accidentes

De la misma forma, indican que la combinación de alcohol y la conducción es una de las conductas más peligrosas al volante. La capacidad de atención y coordinación se reduce de manera considerable; es difícil medir distancias, ver luces y señalamientos con claridad, calcular velocidades y disminuye la capacidad de reacción ante cualquier suceso, y, por lo general, las personas sentirán una falsa seguridad, pensarán que se tiene todo bajo control y creerán que manejan mejor, pero en realidad ocurre lo contrario: disminuye el sentido de responsabilidad y aumentan las conductas impulsivas.

El mal manejo de emociones como la tristeza, el miedo, el enojo o el estrés también nos pueden llevar a tomar malas decisiones al volante. Conducción sin anticipación: no indicar los giros, detenciones, adelantamientos y conducir de forma descuidada: circular por un carril inadecuado, no ceder el paso, no atender las señales de tránsito también se encuentran entre los riesgos de conducción.

Otros factores de riesgo que se deben considerar son: viajar en motocicleta implica un riesgo 17 veces mayor de padecer un siniestro a diferencia de ir en un automóvil y conducir durante la noche representa un riesgo si se padece alguna dificultad visual.

Para prevenir accidentes viales se debe considerar que los menores de edad nunca deben viajar en el asiento delantero o en brazos de un adulto, sino en la parte de atrás y en una silla porta infante o en un sistema de retención infantil, por lo que se debe elegir el sistema de retención infantil adecuado a la talla y peso del menor, así como probar y verificar que vaya bien instalada.

¿Cómo evitar accidentes en motocicleta?

Vuelve a leer: Mantener tu auto en buenas condiciones, indispensable para la seguridad

Si se viaja en motocicleta se debe utilizar un casco de seguridad certificado, ajustado a tu medida y bien abrochado. Esto disminuye el riesgo y severidad de las lesiones en 72 %, así como la posibilidad de muerte hasta en 39 % dependiendo de la velocidad del impacto.

La vista del conductor debe ser revisada al menos una vez al año, el 90% de la información al conducir llega a través de los ojos.

Es indispensable tener en cuenta que no todas las vialidades son iguales, por lo que se deben respetar los límites de velocidad de acuerdo a su tipo para que así sean más seguras.

Local ¿Por qué los taxistas de Xalapa están estresados? Hay deudas y obras públicas

Las vías de acceso controlado que son de más de 3 carriles o entradas a las urbanizaciones tienen una velocidad máxima permitida de 80 km/h. Las vías primarias para conectar a la ciudad de extremo a extremo, tienen una velocidad máxima de 50 km/h; las vías secundarias que permiten el tránsito entre áreas o partes de la ciudad permiten una velocidad máxima de 40 km/h; y las vías locales que conectan de una vialidad primaria o secundaria hacia los hogares permiten una velocidad máxima de 30 km/h.

En tanto las zonas 30-25, denominadas así a las vialidades circundantes a escuelas, hospitales o zonas turísticas permiten una velocidad máxima de 25-30 km/h.