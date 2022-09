Notarías “patito”, delito poco recurrente en México, ¿cuántos casos se han dado?

Boca del Río, Ver.- Tras el desmantelamiento de dos notarías públicas “patitos” que se encontraban usurpando funciones en el país, el notario y candidato a Presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, Nicolás Maluf Maloff Notario, asegura que no es tema recurrente.

“Siempre hay cuestiones delincuenciales, no hay algo que sea un problema muy serio porque lógicamente la sociedad se da cuenta y denuncia, entonces no es tan complejo ese asunto, no es tan recurrente”, afirma.

Notarías “patito” puede ocurrir en cualquier parte del país

El abogado menciona que la existencia de notarios públicos falsos o notarias “patito”, puede ocurrir en cualquier parte del país.

Te puede interesar: Empresario señala que 50 mil veracruzanos han sido víctimas de delitos del fuero común

Local Denuncian cobros extras en Registro Público de la Propiedad; ¿cuáles son las tarifas?

Sin embargo se deben de generar acciones para la defensa del notariado para proteger a la institución en beneficio de la sociedad.

No obstante insiste que, hasta ahora solo se tienen dos casos de este delito en la ciudad de México, y el Estado de México, donde ofrecían trámites y actuaciones notariales, usurpando funciones, utilización de sellos oficiales y falsificación de documentos.

Ante ello la recomendación a la sociedad es dirigirse con el Colegio de Notarios para informarse antes de acudir con el notario, y recordar que las notarías deben estar publicitadas y las oficinas rotuladas.

Detalla que, dependiendo de cada entidad, son las penas que se aplican por hacerse pasar por un notario de manera ilegítima.

Notarías usurpadoras no tienen mucho margen ni tiempo para operar ilegalmente

Por fortuna, los casos detectados son denunciados rápidamente, por lo que las notarías usurpadoras no tienen mucho margen ni tiempo para operar ilegalmente.

El notario Nicolás Maluf Malof estuvo de visita en Veracruz como parte de la gira que realiza de cara a la renovación de la presidencia del Colegio Nacional del Notariado Mexicano.