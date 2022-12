¡En una década! Solo un juicio de condena por maltrato animal, revela activista

Veracruz, Ver.- A pesar de que siete de cada 10 animales son víctimas de algún tipo de maltrato o crueldad en México solo existe una sentencia condenatoria por este delito, señala el presidente de la Asociación Veracruzana para la Concientización Animal, José González Martínez en el marco del Día Internacional del Derecho Animal.

En entrevista informa que México se ubica en el tercer lugar a nivel mundial con más casos de maltrato y crueldad animal y el primero en América Latina con un promedio que siete de cada 10 animales, sobre todo perros y gatos que sufren de una u otra forma estos actos.

Esas estadísticas también arrojan que medio millón de animales, en su mayoría perros y gatos son abandonados anualmente y se trata de animales que en algún momento tuvieron un hogar, una familia y fueron desechados como cualquier objeto.

Destaca que aunque cada estado tiene su Ley de Bienestar Animal y su Fiscalía, solo existe una sentencia y se originó en el estado de Querétaro por el delito de envenenamiento de dos perros rescatistas.

Refiere que Veracruz es uno de los estados donde menos se castiga el delito de maltrato animal, ya que hasta el 2020 se tenía abierta una carpeta de investigación cuando había más de 300 denuncias encima.

¿De qué sirve que tengamos una Ley de Bienestar Animal en todos los estados si no se aplica? ¿Para que sirve que tengamos 31 Fiscalías Especializadas si solamente se ha llevado un juicio en una década?, fue con sentencia de carácter privatoria de la libertad por 10 años y fue en el estado de Querétaro, Veracruz es de los estados donde menos se castiga”, expone

Comenta que con la Fiscalía Especializada repuntó el número de denuncias pero luego la gente notó que no se hacía nada así que optó por evitar estos procedimientos y ahora lo hacen a través de las redes sociales donde piden la intervención de asociaciones pero ya no toman en cuenta a la autoridad.

“Otra cosa es que ya no hay confianza en las instituciones, en teoría hay muchas que protegen a los animales, pero lamentablemente se lanzan la bolita unas a otras y no hacen nada, entonces la gente ya no cree porque además no se ejecutan pena, solo se hacen llamados de atención”, declara.

El activista encabeza una lucha para lograr que los animales dejen de ser considerados como objetos, sino que tengan sus derechos como en Alemania donde hay avances en esta materia y se les garantice una vida sin violencia ni crueldad