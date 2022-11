Alertan por supuesta venta de "carne de perro" en taquerías de Xalapa

Integrantes del Colectivo de Búsqueda de Animales Desaparecidos de Xalapa alertaron sobre la posible venta de “carne de perro” en carnicerías y taquerías en colonias de la ciudad como La Progreso.

“Tenemos datos, lo que no tenemos es pruebas y eso es lo que nos hace falta porque sí sabemos de taquerías, de carnicerías, pero qué podemos hacer sin pruebas. En la (colonia) Progreso, yo en lo particular tengo detectada una carnicería y una casa particular donde venden la carne, los perros los agarran y ahí los destazan”, dijo Jennifer Lovillo.

¿En qué colonias de Xalapa toman a los perros?

En conferencia de prensa en el centro de la ciudad, expuso que no hay regulación por lo que, si la población observa una situación irregular, debe denunciar.

Local Quieren santuario para proteger de maltrato animal, en Altas Montañas

“Normalmente se da en la periferia, por Marina Nacional, Antigua a Naolinco, ahí los levantan”, dijo

¿De qué forma toman a los perros en las colonias de Xalapa?

En ese sentido, alertaron sobre una camioneta que se está llevando animales “de manera arbitraria” que se hacen pasar como personal de Salud Animal cuando por ley están prohibidas las redadas.

“Quisiera hacer hincapié en una camioneta que ha estado levantando animales, yo me dedicaba a lo que son animales ferales y Salud Animal no puede hacer redadas, no puede y se ha estado presentando esta camioneta y dicen que son de parte de Salud Animal cuando obviamente quienes conocemos la ley, sabemos que no pueden y han querido estarse llevando animales”, Samantha Vana.

Dijo que se desconoce a dónde se llevan a los animales, “si se los quieren llevar a matar qué manera tan más cruel y si se los quieren llevar a perder es solo ir a poner el problema que existe en otro lugar y eso va a continuar”.

Refirió que si se detecta un caso así se deben tomar fotos y videos a las placas y las personas y denunciar para evitar que esos casos sigan ocurriendo.

Integrantes del Colectivo de Búsqueda de Animales Desaparecidos de Xalapa alertaron sobre la posible venta de “carne de perro” en carnicerías y taquerías | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Asimismo, denunció que personal del Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz ha agredido a perritos que se ubicaban en la zona pues les han quitado comida, agua y una casita que se le había hecho cuando la administración pasado cuidó de ellos por lo que se fueron del lugar.

“Esa es nuestra exigencia porque sí, pobres perritos. Creo que hasta hoy decidimos hablar porque habíamos decidido agotar el dialogo. Hace dos semanas se habían desaparecido los cachorritos, porque nos habían dicho que se los habían subido a una camioneta y estaban sentenciados al envenenamiento y no tiene mucho que aparecieron bañados”.