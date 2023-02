¿Cuántos millones destinarán a tecnológicos de Veracruz? SEV declaró

Este año se destinarán 100 millones de pesos para proyectos en Institutos Tecnológicos en Veracruz anunció el secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García.

En conferencia de prensa para anunciar el programa de "Apoyo a Proyectos Productivos para Instituciones de Educación Superior Tecnológica" con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y directores de los Institutos Tecnológicos, dijo que la inversión se dará para 65 proyectos en los 25 tecnológicos de la entidad.

La intención es influir en la producción agrícola de la entidad dado que los proyectos serán de índole agrícola, acuícola, apícola, ganadera y forestal.

“Así como la atención de áreas como el equipamiento en los pozos profundos, el análisis del agua, del suelo y cuestiones meteorológicas, el objetivo de estos apoyos económicos es fomentar y fortalecer la producción de la entidad con base en los objetivos de justicia social y para garantizar mejores precios a los pequeños productores”.

Señaló que el trabajo que realicen las instituciones de educación superior tecnológica impactará positivamente en las comunidades en las que se encuentran.

En total son 65 proyectos de los cuales 2 van dirigidos a ganadería, 42 proyectos para equipamiento, 4 pozos profundos,16 laboratorios de análisis de agua y sueño y 21 a estaciones meteorológicas. “La tecnología se va a desarrollar en invernaderos, por ello se busca tener a profesionistas capacitados”, explicó.

La intención es generar mejores precios a los productores y se busca mejorar la aplicación del conocimiento. Y agregó que la dependencia ha invertido 430 millones de pesos para infraestructura, equipamiento, laboratorios, centros de cómputo, de estos Tecnológicos.

¿Cuánto se ha invertido de recurso federal?

“Cuando yo menciono los 430 millones de pesos es recurso estatal y federal son más de 2 mil millones de pesos el recurso federal que hemos invertido en equipamientos, talleres, maquinaria que hemos estando pidiendo a través de espacios educativos al extranjero”, dijo.

Por su parte, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez apuntó que, se busca tener profesionistas capacitados en sus propios tecnológicos con estas tecnologías y vinculados a los procesos productivos regionales en el estado.

Refirió que, con este proyecto de inversión, buscan que los profesionistas no se vean obligados a dejar el estado, sino que tengan arraigo por sus comunidades.

"Nosotros no queremos seguir el camino de ensalzar a profesionistas que no están vinculados a la problemática de su región, porque estos profesionistas que se vinculan a la problemática de su región, que se capacitan con la problemática de su región, son los que se quedan trabajando en esa región, y no seguiremos aumentando el número de profesionistas que salen fuera por diferentes razones, estamos buscando el arraigo de nuestros jóvenes ya capacitados", dijo el gobernador.

Reconoció la labor de los directores de los institutos tecnológicos pues dijo que es difícil romper son sinergias y formas de trabajo anterior en la que no había vinculación a la problemática del campo.

"Les vamos a pedir que tienen que darles seguimiento puntual a estos proyectos, yo voy a recorrer las 25 instituciones para que me vayan mostrando los resultados".