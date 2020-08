Cuidado motociclistas con los baches, que también provocan accidentes

Córdoba, Ver.- Abelardo Aiza, integrante de la Escuela Integral de Motociclismo Veracruz Seguro dijo que existen accidentes de motociclistas por no tener conciencia vial así como también la falta filtros al momento de expedir una licencia de conducir respecto a este instrumento de transporte, las malas condiciones de las calles y carreteras también un factor de preocupación.

Señaló que para los conductores de motocicletas, la implementación de cursos viales y en un futuro la realización de exámenes teóricos – prácticos para poder adquirir en Transporte Público la licencia para conducir moto sería una alternativa donde se le pueda explicar a quien maneja qué hacer y qué no hacer.

Foto: Jaime Ramírez | El Sol de Córdoba

Ejemplifica al estado de Yucatán donde para poder obtener la licencia que acredite a un motociclista como conductor son obligados a realizar diversas pruebas entre ellas conocimiento vial, conocimiento de las motocicletas, conocer el reglamento de tránsito entre otras variantes.

“Acá en Córdoba tú vas al módulo de licencias piden una licencia de moto y ni siquiera te preguntan si sabes manejarla, te dice que llenes el formulario, vez al banco a pagar, vuelves, te toman la foto, te tapas un ojo y luego el otro checan tu vista y te dan la credencial”, enfatizó

El desconocimiento del comportamiento de rutas urbanas, el clima, falta de señalética y las malas condiciones de la calle, refirió son causas en los accidentes de motociclismo.

Sobre el tema de las calles dijo que el primer cuadro de la ciudad está en buenas condiciones pues es por donde transitaba el turismo, sin embargo, al adentrase a diversas colonias esto cambia por completo ya que hay baches.

Foto: Jaime Ramírez | El Sol de Córdoba

Cuestionado sobre las multas de tránsito que los motociclistas son acreedores, Abelardo Aiza mencionó que los elementos te detienen cuando ven que incurres en alguna falta establecida en el reglamento de tránsito, por ello es bueno conocerlo, el no llevar casco, pasarse la luz roja o amarilla, no traer placas, no tener los papeles o la licencia en regla, allí no se pueden evitar las multas.

Empiezan a tener más servicios los taxistas

Córdoba, Ver.- Actualmente se encuentra laborando un 50 por ciento de las unidades de taxis con las medidas necesarias por el Covid-19 en Córdoba, al inicio de la pandemia únicamente era un 30 por ciento de ruleteros , sin embargo esta situación poco a poco favorable no beneficia del todo a los concesionarios quienes han reducido un 40 por ciento la tarifa en la entrega de cuentas expresó Jesús Rivera García , presidente de la Coalición de Taxis de Córdoba.

“Seguimos con los protocolos ,continuamos con las sanitizaciones y de hecho esta semana se hará por parte de transporte público, y por independientes nosotros también continuamos nuestra sanitización semanal”.

Foto: Jaime Ramírez | El Sol de Córdoba

Este porcentaje de taxistas laborando hoy día pese a que la pandemia del Coronavirus continua ven una ligera mejoría y de ser así esperan tener más parque vehicular de este servicio para diciembre, claro está respetando las indicaciones del semáforo covid así como las medidas de salud.

Informó que al no haber vida nocturna en la ciudad es complicado encontrar una unidad a altas horas de la noche, pero, al tener el contacto con las diversas bases de la coalición ya sea por teléfono o mensaje se les proporciona el servicio.

Respecto a la tarifa de los concesionarios o la llamada entrega de cuentas, Rivera García acotó que desafortunadamente la entrega de esta situación ha bajado a un 40 por ciento, “llegamos al momento y lo digo con conocimiento de causa hubo concesionarios que vieron el trabajo mal y lo ganado pasaba integró al chofer”.

Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

En cuestión de la violencia expresó que no han tenido eventos de esta magnitud, “únicamente hace como 20 días cuando trataron de llevarse una unidad pero se recuperó y los asaltos han bajado bastante”. Durante la pandemia de Coronavirus han registrado únicamente en la coalición al menos 15 asaltos.

Cuestionado sobre la existencia de casos positivos entre los ruleteros de la unión señaló que no tiene el registro de cuántos exactamente pero en promedio han sido 20 los choferes de los cuales se atendían en el Regional de Río Blanco y que actualmente ya están recuperados y alistándose para volver a laborar.