Alerta gobernador sobre empresas gaseras, "se prestan al huachicoleo"

En el sur de Veracruz se investiga qué empresas gaseras se “prestan al huachicoleo” refirió el gobernador Cuitláhuac García Jiménez al señalar que hay algunas de fuera del estado que operan aquí.

“Estamos indagando qué empresas gaseras se presentan a ese huachicoleo porque vienen algunas de fuera, no de Veracruz, tenemos la presunción de que son de fuera”, dijo.

¿Cómo operan las empresas para el robo de combustible?

En conferencia de prensa expuso que en el robo de combustible presumen que estas empresas clonan logotipos o alguien se presta para la comisión de este delito y cuando son detenidos afirman que sufrieron el robo de su unidad.

Local Denuncian empresa de Gas LP clandestino en camino Córdoba-Orizaba

“Clonan logotipos o alguien se está presentado y cuando agarramos la pipa dicen, ‘me la robaron y no me había dado cuenta”.

García Jiménez expuso que están afinando la situación con la incorporación de inteligencia, el esquema de Petróleos Mexicanos (Pemex) de seguridad física.

“Y por eso la importancia de que a las Fuerzas Armadas federales se les permita está en territorio. El nivel delictivo de estas bandas es muy grande y el armamento que traen son armas largas de alto poder y no es sencillo enfrentarlas con policía municipal”.

Refirió que, al ser un tema federal, se le tiene que dar cobertura con la Guardia Nacional que está en formación.

“Nosotros sí requerimos que mantengamos este nivel de garantizar la seguridad en esa región yendo tras estas bandas que le entran al huachicol y después a los demás giros que hay por ahí”.

Expuso que en el robo de combustible presumen que las empresas gaseras clonan logotipos o alguien se presta para la comisión de este delito / Foto: Ilustrativa | Cuartoscuro

El mandatario estatal destacó las acciones de la Fiscalía General del Estado y señaló que hay muchas detenciones que no son publicadas en los medios de comunicación pero que están en las redes sociales de ese organismo.

Inseguridad

García Jiménez defendió el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y dijo que no se pueden comparar los homicidios con los de sus antecesores porque antes no estaban los carteles como los Zetas o el de Sinaloa.

“Aquí hay algo muy importante que no se ha querido decir, ‘nos dicen es que hay tantos miles de homicidios y en la época del 2000 al 2006 había como el 10 por ciento de lo que hay hoy, entonces dicen ‘Andrés Manuel, ya alcanzó como decía Jorge Ramos 135 mil homicidios y se convierte por lo tanto en el sexenio con más muertes’, pero no se puede comparar así”.

Según el mandatario estatal, en ese entonces no estaban los Zetas ni el CJNG, el cartel de Sinaloa ni el Grupo Sombra.

“Y no estaba la descomposición que tenían estos gobiernos corruptos, que corrompieron fiscalías, acciones de gobierno y empobrecieron a la gente, eso todo lo quieren borrar y decir ‘ah mira, él es más alto’, sí nada más que ahora que lidiar con todos esos grupos y toda la corrupción y pobreza que dejaron”.

García Jiménez defendió el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y dijo que no se pueden comparar los homicidios con los de sus antecesores | Foto Ilustrativa: Carlos Carbajal | Cuartoscuro

Aunado a ello, dijo el mandatario, no se está considerando la situación derivada del abandono en el tema de salud, el campo y escuelas los gobiernos neoliberales.

“Quieren borrar todo eso y decir ‘no, eso no lo tomes en cuenta, dinos por qué ahora tienes tantos homicidios’, para detener ese nivel de delincuencia tienes que afrontar las circunstancias que ahora te dejaron y había que detenerlo, ¿quién no lo pudo detener? Los otros gobiernos porque si ves el crecimiento, todos acrecentaron sus niveles de homicidios y hubo uno que lo incrementó 200 por ciento, Calderón y en Veracruz, todos los que me antecedieron”.

Refirió que no se está considerando que en este gobierno se detuvo el espiral de violencia, “había que detener el nivel y empezar a bajar, cosa que no hizo ninguno de los antecesores de Andrés Manuel, todos fueron creciendo, y es el primero que lo detiene y lo empieza a bajar y en algunos casos de manera determinante”.

El Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reporta que entre el 1 de diciembre de 2018 y el pasado 31 de agosto se han registrado 126 mil 206 muertes violentas.