UV está conforme con presupuesto asignado: Cuitláhuac García

Al aseverar que se llegó a un consenso con la Universidad Veracruzana, el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez dejó en claro que con el monto asignado a la máxima casa de estudios para el 2024 su administración cumplirá con el presupuesto del 4 por ciento.

En conferencia de prensa, indicó que la Universidad, a cargo de Martín Aguilar Sánchez, “quedó conforme” con el acuerdo que se hizo para que en el próximo ejercicio fiscal obtuvieran un aumento de 800 millones de pesos.

Defendió la decisión de su administración, al manifestar que la ley no puede ser a interpretaciones, por lo que el conflicto sobre quién tenía la razón en el monto del presupuesto se detuvo con el acuerdo establecido.

“Nosotros para no entrar en las interpretaciones que cada quien le daba porque la UV hacía su propia interpretación y le decíamos que no se puede hacer una interpretación de la ley, sino que estamos obligados a aplicarla, nosotros de acuerdo a la aplicación de la ley, de acuerdo al texto constitucional cubrimos más del 4 por ciento, pero ante las distintas opiniones y con reuniones con el rector y su equipo decidimos llegar a un acuerdo de incrementar en más de 800 millones de pesos de lo que se le había otorgado este año, con ese acuerdo se logró el consenso, ya con la Universidad Veracruzana estamos cubriendo lo que nos corresponde y quedaron conformes”, expresó.

Mencionó que se le “dio la vuelta” a la discusión del presupuesto y se tomó la decisión de brindar recursos extra.

La Universidad Veracruzana mantuvo la campaña permanente de defensa del 4 por ciento del presupuesto

“Nos deslindamos de esa disputa de quién tenía la razón de interpretación y vimos hacia adelante, es nuestra Universidad, nuestra alma Mater, entonces dijimos que la ayudaríamos, no olvidemos que este año nosotros optamos por darle la vuelta a esta discusión de que si era el 4 o no y ya no enfrascarnos ahí, sino ver más adelante en qué podemos ayudar”, comentó.

Destacó que le fueron otorgados 350 millones de pesos que se usarán en la construcción del Teatro Universitario, el cual quedará junto a la sala de conciertos Tlaqná, ubicada en la zona de la USBI, en Xalapa.

“Ya fuimos a poner la primera piedra de lo que va a ser el nuevo teatro universitario, lo que antes se conocía como el teatro de La Caja, será un nuevo teatro junto al Tlaqná, nosotros respetamos a la Universidad, vamos a acompañar al rector en la inauguración y vamos a seguir apoyando de la mejor manera que podamos”, agregó.

¿Cuánto fue aprobado para la Universidad Veracruzana?

El pasado 21 de diciembre el pleno del Congreso local aprobó el Presupuesto de Egresos 2024 en el que se contempla la entrega de 6 mil 712 millones 157 mil 272 pesos para la Universidad Veracruzana.

En el presupuesto se detalló que 3 mil 657 millones 536 mil 557 pesos provienen del Subsidio Estatal Ordinario y 3 mil 54 millones 620 mil 715 pesos los aportó la Federación.

Cuitláhuac García Jiménez fue cuestionado sobre la demanda de la Universidad Veracruzana para cumplir con la entrega del recurso que les corresponde | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

La administración estatal señaló que dicha cantidad es 14 por ciento mayor a lo distribuido en 2023 pero la institución educativa considera que no cumple con lo previsto en el Artículo 10 de la Constitución Política del Estado.

La UV habría solicitado alrededor de 8 mil millones de pesos de presupuesto, aseverando que con dicho monto se cumpliría la autonomía presupuestaria de la institución realizando el cálculo tomando en cuenta el presupuesto general de Veracruz.