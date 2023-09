“Qué pongan la denuncia”, advierte Cuitláhuac García sobre acusación del PRI en Sesver

Luego de la acusación del líder estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Marlon Ramírez Marín, sobre 12 hallazgos específicos en la Secretaría de Salud de Veracruz de presuntos actos de corrupción por un monto de mil 593 millones de pesos y que a su decir tiene características de presunta “delincuencia organizada”, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez le pidió interponer las denuncias y presentar las pruebas de sus dichos.

En conferencia de prensa dijo que es falso lo que se dio a conocer por parte del también diputado local priista, pero que se acerca el proceso electoral de 2024 y que ese tipo de acusaciones van a surgir.

“Viene ya el tema electoral y van a estar así, yo solo les digo pues hazla (la denuncia), es falso, pero que lo haga. La vez pasada así pasó, nos quedamos esperando la denuncia”.

El mandatario estatal dijo que no se enganchará en esos dichos y le sugirió al PRI que recurra a las instancias que considere a denunciar formalmente.

“Que ponga la denuncia donde considere, que pongan la denuncia, adelante, porque si yo tengo esto y tengo las pruebas y le dan difusión, ¿y la denuncia? Si tienes las pruebas nos van a crucificar, imagínense si tuvieran las pruebas de eso, ya nos dieron en la torre, adelante, que pongan las pruebas y la denuncia”.

García Jiménez dijo que, tras la conferencia de este martes, lo único que buscaban era “sacar la nota” y pidió a la población “ver de quién viene la acusación”.

“¿Cuánto tiempo les dan para que saquen las pruebas y la denuncia? Que la pongan, pero acuérdense, por eso ya no me quiero embarcar en contestar porque la vez pasada me embarqué y resultó una mentirota (y después ya no lo sacaron)”.

Agregó que los partidos que ahora critican su administración dejaron en ruinas el sistema de salud del estado.

Marlon Ramírez Marín dio a conocer que lo expuesto "tiene características de presunta delincuencia organizada” | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

“Que pongan la denuncia y que sea en una instancia que no dependa de nosotros, ahorita viene que le den auge a ese tipo de notas porque están en disputa de esos partidos quién va a encabezar y quien más cante los va a tomar en cuenta su patrón”, añadió.