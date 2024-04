Niega gobernador daños en puente de Urban Center: “les dolió que logramos hacerlo”

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez negó que el puente vehicular “Heberto Castillo”, ubicado en la avenida Lázaro Cárdenas a la altura de la plaza Urban Center, presente daños estructurales.

Según el mandatario estatal pareciera que “les dolió mucho” que pudieran realizar la obra, que fue criticada por la tala de árboles.

“Es falso que tenga daño estructural el puente, no se de dónde inventaron eso pero yo pienso que es la intención de que quizá a algunos les dolió mucho que logramos hacer el puente; no obstante se fueron contra esa obra por muchas razones y estuvieron poniendo amparos y un montón de cosas”.

¿Qué ocurrirá con algunos daños que se han logrado observar en el puente Heberto Castillo?

En conferencia de prensa admitió que se repararán algunas afectaciones que se observan, luego de que se dieran a conocer algunos daños en el puente.

“Esos detalles que se tienen, se van reparar sin problema, porque es un bache al llegar y otro punto y ya, así les ha deber dolido a nuestros adversarios”, dijo.

De esa forma expuso que la obra no ha sido terminada, pero insistió en que no hay daño estructural en este puente.

Cuitláhuac García Jiménez negó que el puente vehicular “Heberto Castillo”presente daños estructurales | Foto: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

“No sé de dónde inventaron eso, pero yo pienso que quizá a algunos les dolió mucho que logramos hacer el puente no obstante se fueron contra esa obra por muchas razones y no estuvieron poniendo amparos y un montón de cosas”, dijo.

Agregó que la imagen que fue publicada en redes sociales en las que se muestran daños en un esquina del puente no pueden ser considerados como daño estructural.

“La fotografía de una fractura en una esquina del piso fuera del puente no es daño estructural, digo no sé si sepan eso, no sé quién inventa eso”.

En conferencia de prensa admitió que se repararán algunas afectaciones que se observan | Foto: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

Y agregó que otra mentira es que se dijo que la obra fue inaugurada y ya presentaba daños cuando en realidad no fue inaugurada formalmente, ya que por temas de veda electoral se decidió abrir el paso sin ningún tipo de anuncio.

“Todavía otra mentira dicen que después de inaugurado presentó fallas y yo digo, ¿a qué hora lo inauguré? Hasta por veda no puedo hacerlo pero yo instruí que se abriera en el momento en que ya pudieran pasar los carros, aunque no estuviese acabado”, dijo.