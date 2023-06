Gobernador presenta “La nota Pinocho de la semana”, sección para su derecho a réplica

Copiando el esquema de “Quién es quién en las mentiras de la semana” que se presenta en la conferencia del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez presentó una nueva sección llamada “La nota Pinocho de la semana”, con la cual, dijo, se “premiará” a medios o periodistas que difundan notas falsas.

¿Cuál es el objetivo de la creación de “La nota Pinocho de la semana”?

En conferencia de prensa, realizada en la sala de conferencias de la Coordinación de Comunicación Social de gobierno del Estado, el mandatario estatal argumentó que dicha sección servirá para defenderse y presentar su derecho a réplica ante las “notas falsas” que se publican en medios nacionales y locales.

Te puede interesar: Tras incumplimiento en Sistema de Videovigilancia, empresa responsable aún recibe contratos

García Jiménez criticó que los medios de comunicación presuntamente no le dan la oportunidad de defenderse o exponer sus argumentos respecto a un tema.

Local Gobierno del Estado señala que integrantes del Alto Comisionado intentaron violar la Constitución

Ante ello, consideró necesario “exhibir” a quienes presentan notas “amarillistas” o que “no cuentan con argumentos suficientes para ser publicadas”.

“Hacen noticias sin tomar en cuenta las dos partes y no dan oportunidad a la argumentación o verificar el dato, en virtud de que no me dan la oportunidad de defenderme es que hicimos esta sección”, expuso.

Dicha sección fue presentada por Luis Alberto Casas, director general de Información Institucional de dicha coordinación, quien presentó como “nominados” a dicho premio a los periódicos Excélsior y Reforma, así como el programa del periodista Ciro Gómez Leyva llamado “Por La Mañana”, en Radio Fórmula, los cuales informaron de una reunión de jueces a la cual asistió el gobernador, lo cual, argumentó, es falso.

En dicha reunión, según lo dado a conocer, habrían participado 144 jueces a quienes supuestamente se les amagó con no consultar las resoluciones que deben tomar ante la emisión de los amparos de jueces federales.

Luis Alberto Casas destacó que ese día el mandatario estatal estuvo en reuniones privadas de índole personal, atendiendo el cumpleaños de su madre y en la inauguración de la temporada de futbol americano donde participó el equipo xalapeño llamado “Zorros Dorados”.

Leer más: Retomarían solicitud de juicio político contra presidenta del Poder Judicial

Exponen que dicha sección servirá para defenderse y presentar su derecho a réplica ante “notas falsas” | Foto: David Bello | Diario de Xalapa Cuitláhuac García criticó que los medios de comunicación presuntamente no le dan la oportunidad de defenderse | Foto: David Bello | Diario de Xalapa Dicha sección fue presentada por Luis Alberto Casas, director general de Información Institucional de dicha coordinación | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Ante ello, puntualizó que será la ciudadanía quien decida a qué medio de comunicación o periodista se le otorga dicho nombramiento.