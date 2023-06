Niegan participación a defensores públicos y observadores de la ONU en audiencia de jueza

Pese a que este miércoles defensores del Instituto Federal de la Defensoría Pública y observadores de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) acudieron al juzgado de Pacho Viejo, no se les permitió entrar a la continuación de la audiencia inicial de la jueza Angélica "N".

¿Por qué no permitieron la entrada a la audiencia de la jueza Angélica "N"?

Y es que el juez de control Roberto Santos Maldonado determinó que los defensores públicos no eran competentes con la defensa particular y que no era necesaria su presencia por lo que pasadas las 14:00 horas se retiraron, lo mismo que los observadores de la Oficina del Alto Comisionado.

Te puede interesar: Alto Comisionado de las Naciones Unidas e IFDP acuden a Pacho Viejo por proceso contra jueza

El defensor público federal adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el estado, Moroni Amador Pacheco expuso que si bien puede compartir ese criterio de alguna manera, se trata de una representación extraordinaria.

Local Titulares del Ejecutivo federal y estatal atentan contra independencia judicial: IFDP

Explicó que fueron seis los defensores públicos federales que quedaron fuera y ahora esperarán la autorización para analizar si recurren el fallo a través de un amparo federal, aunque se desconoce el tiempo que ello llevaría.

¿Qué ocurrió con los observadores de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas?

Aunque en el caso de los representantes de la ONU se estaba analizando si se les permitiría o no la entrada, finalmente les fue negada.

Moroni Amador Pacheco expuso que si bien puede compartir ese criterio de alguna manera, se trata de una representación extraordinaria | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Detalló que si se hace una audiencia pública "sería para todos" incluyendo los medios de comunicación pues, así lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, "obviamente la prensa tendría las restricciones que establece el propio Código".

La audiencia inició pasadas las 10:00 de la mañana, pero se decretó un receso y no ha sido retomada pues siguen analizando si se podría permitir el acceso a los medios de comunicación.

Se determinó que los defensores públicos no eran competentes con la defensa particular y que no era necesaria su presencia | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

En redes sociales el IFDP escribió: "Después de debatir por casi 2 horas, el juez de control negó la representación y observación del IFDP ante la solicitud que realizó la jueza Angélica, pese a las múltiples violaciones a sus derechos humanos que se han presentado durante este proceso judicial".

Y agregó: "En una interpretación restrictiva del derecho a una defensa adecuada, el juez de control determinó que la audiencia sería privada en la sala de juicios orales de Pacho Viejo, Veracruz, restringiendo el principio de publicidad del proceso penal".