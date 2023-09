¿Cuitláhuac García se une al equipo de Claudia Sheinbaum? Gobernador declaró

El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez evitó señalar si se incorporará al equipo de trabajo de la coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo, pero no descartó la posibilidad de entregar en diciembre próximo el Bastón de Mando.

En entrevista, realizada en un reconocido café de la capital veracruzana, indicó que la representante de Morena de manera pública le hizo una invitación, pero actualmente está enfocado en continuar su labor como titular del Ejecutivo estatal.

"No tengo esa postura, me muevo a través de mis convicciones, hizo pública una invitación cuando visitó aquí, Xalapa, yo le agradezco la confianza y ella respondió así porque le preguntaron, pero los momentos son de aportar al movimiento desde donde me está tocando ahorita, que es desde el gobierno", dijo.

Niega Cuitláhuac García que en Veracruz se operara a favor de Claudia Sheinbaum

A pregunta expresa sobre si le gustaría participar en la administración federal, comentó que su interés actual está basado en concluir su gobierno y llevar a cabo la alta responsabilidad que tiene.

"Nosotros todavía tenemos un quinto informe por delante, tenemos planes de infraestructura el próximo año y dejaremos todo encaminado, a mí me mueven las convicciones del movimiento y estoy contento de que se le haya dado esta responsabilidad de dirigir el movimiento a Claudia Sheinbaum es una gran compañera, yo me doy por satisfecho por eso", comentó.

Refirió que en diciembre podrá responder si pedirá licencia al cargo.

"Pregúntenme en diciembre y ya veremos, que tal que me toca entregar el Bastón de Mando también", expresó.

Entrega del Bastón de Mando a Claudia Sheinbaum

Recordó que ayer participó en la entrega del Bastón de Mando que hizo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hecho que, dijo, marca una nueva etapa para el proyecto de la Cuarta Transformación.

"Se hizo un llamamiento a la unidad y a seguir en las etapas que siguen de manera unida, conocer a más gente y no cerrarse, hacer un movimiento amplio", expuso.

Mencionó que se hizo la entrega simbólica del Bastón de Mando a la coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación

"Es una buena compañera de lucha, nosotros estamos contentos, reconocemos en el presidente esta nueva cualidad, que con humildad cede el espacio a una nueva generación, una nueva etapa de lucha y él se resguarda para que las decisiones las tome la coordinadora", agregó.